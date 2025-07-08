«العربية للطيران» تضيف ميونيخ إلى وجهاتها الأوروبية

أعلنت «العربية للطيران»، إطلاق أحدث وجهاتها إلى مدينة ميونيخ الألمانية انطلاقاً من الشارقة، اعتباراً من 15 ديسمبر 2025.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستُسيّر رحلاتها المباشرة يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار ميونيخ الدولي، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يُعدّ إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مدينة ميونيخ خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات»، مضيفاً: «تُعدّ ميونيخ من أهم المراكز الاقتصادية والثقافية في ألمانيا، وتستقطب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وتعكس هذه الوجهة التزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر اقتصادية وذات قيمة مضافة، فضلاً عن دعم خططنا الاستراتيجية للنمو المستدام».

وبحسب الشركة، يُعدّ إطلاق الخدمة الجديدة إلى ميونيخ توسعاً استراتيجياً ضمن شبكة «العربية للطيران» الأوروبية المتنامية من مراكز عملياتها في الإمارات، والتي تشمل وجهات رئيسة، مثل: فيينا، وأثينا، وميلانو بيرغامو، وكراكوف، ووارسو (مطار شوبان ومودلين)، وبراغ، وأكّدت الشركة أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وميونيخ عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال مركز الاتصال، أو وكلاء السفر المعتمدين.

ووفقاً لجدول الرحلات، اعتباراً من 15 ديسمبر 2025، تغادر الرحلة رقم «242 G9» مطار الشارقة الدولي أيام الإثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7:25 صباحاً، لتصل إلى مطار ميونيخ الدولي في تمام الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغادر الرحلة «243 G9» مطار ميونيخ الدولي في تمام الساعة 12:05 ظهراً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21:10 مساء بالتوقيت المحلي.

بدورها، تغادر الرحلة رقم «240 G9» مطار الشارقة الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد الساعة 17:15 مساء لتصل إلى مطار ميونيخ الدولي في تمام الساعة 21:05 مساء بالتوقيت المحلي، فيما تغادر الرحلة رقم «241 G9» مطار ميونيخ الدولي في تمام الساعة 21:55 مساء لتصل إلى مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 07:00 صباحاً في التوقيت المحلي. يُذكر أن «العربية للطيران» تُشغّل أسطولاً من طائرات «إيرباص» A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.