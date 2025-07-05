«دبي المالي» إلى أعلى مستوى منذ 17 عاماً

شهدت تعاملات أسواق المال المحلية تداولات قوية على مدار خمس جلسات متتالية، كانت أفضلها جلسة بداية الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم مثل «تبريد» و«إعمار».

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 985.6 مليار درهم، بنهاية تعاملات أمس، مقابل 974.9 مليار درهم نهاية جلسة الخميس الموافق 26 يونيو، بزيادة أسبوعية قيمتها 10.7 مليارات درهم، فيما بقيت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية عند القيمة نفسها تقريباً بنحو 3.083 تريليونات درهم.

وأبدت أسواق الأسهم المحلية تماسكاً قوياً واستقراراً، على الرغم من عوامل السياسة النقدية الأميركية ومراقبة التطورات الجمركية الأميركية المتوقعة في التاسع من يوليو الجاري، والتي ألقت بظلالها على سلوك المستثمرين الذي ساده الحذر إلى حد ما.

كما شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي، عودة قوية للمستثمرين الأجانب وشركات المؤسسات المالية بعد فترة من الترقب.

وجاءت أسهم قطاعات التكنولوجيا والعقارات والبنوك والصناعة في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مدار الأسبوع.

وخلال جلسة نهاية الأسبوع منفردة، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بخمس نقاط، عند مستوى 5753 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 458 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 20 شركة من أصل 54 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، فيا بقيت أسهم تسع شركات على ثبات.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» على ثبات عند 13.95 درهماً، وبتداولات قاربت التسعة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 1.8% عند 1.72 درهم، وبتداولات قاربت 24 مليون سهم.

وسجل سهم سوق دبي المالي، أعلى سعر له منذ ثلاث سنوات، خلال جلسة نهاية الأسبوع، عند 1.76 درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، بنحو 0.8%، عند مستوى 9982 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.08 مليار درهم.

ومن أصل 94 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 44 شركة، وبقيت أسهم 15 شركة على ثبات.

وتعقيباً، قال الخبير المالي، عبدالقادر شعث، إن «أهم ما يميز أداء سوقي دبي وأبوظبي، هو استمرار الإيجابية، خصوصاً في سوق دبي، الذي سجل أفضل إغلاق ربع سنوي منذ ١٧ عاماً، مع أحجام تداول كبيرة بدعم من قطاعي العقار والبنوك، لاسيما سهم (إعمار) وسهم (الإمارات دبي الوطني)».

وأضاف أن «التداولات في سوق أبوظبي لاتزال مليارية، مع تحقيق بعض الأسهم ارتفاعات قياسية، مثل سهم (أبوظبي الإسلامي) وسهم (أبوظبي التجاري) وسهم (أبوظبي الأول)، حيث إن جميع هذه الأسهم لامست مستويات لم تحققها منذ سنوات عدة».

وأكد شعث أن «أداء أسواق المال المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، كان من الأفضل في المنطقة، بما يعكس ثقة المستثمرين والمحافظ، سواء المحلية أو الأجنبية»، مشيراً إلى أن «القيمة السوقية لسوق دبي تجاوزت في إحدى جلسات الأسبوع الماضي تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخ السوق، بجانب الأداء المميز للمؤشر العام».

ولفت أيضاً إلى أن «مؤشر سوق أبوظبي يقترب من مستوى 10 آلاف نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يبشر بمزيد من الإيجابية والدعم خلال النصف الثاني من العام الجاري».

. 985.6 مليار درهم القيمة السوقية لـ«دبي المالي» بنهاية تعاملات الأسبوع.