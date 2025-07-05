«العربية للطيران» توسع عملياتها في بولندا

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطاري الشارقة الدولي و«وارسو- مودلين» في بولندا، اعتباراً من 20 ديسمبر 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسعدنا توسيع خدماتنا إلى مطار ثانٍ في وارسو، وتوفير رحلات يومية مباشرة بين الإمارات وبولندا، حيث تعكس هذه الخدمة التزامنا المستمر بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائنا، كما تؤكد على تنامي الطلب على السفر بين البلدين».

وأضاف: «من خلال إضافة مطار مودلين إلى جانب خدماتنا الحالية في مطار شوبان، نتمكن من توسيع نطاق عملياتنا في العاصمة البولندية ومحيطها، وتوفير مزيد من الراحة للمسافرين».