دبي تستقبل 8.68 ملايين سائح دولي في 5 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 8.68 ملايين سائح دولي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.12 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 7%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 22% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ومايو 2025، مسجلة نحو 1.9 مليون سائح دولي، تلتها روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنحو 16%، مسجلة نحو 1.4 مليون سائح.

وحلّت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل وصل إلى أكثر من 1.27 مليون، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 14% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي، مسجلة أيضاً أكثر من 1.24، ونسبة بلغت 11% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل 989 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة 771 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 601 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 346 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، وبمعدل 141 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية مايو 2025، أكثر من 153.3 ألف غرفة فندقية ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل نحو 150 ألف غرفة فندقية ضمن 822 منشأة بنهاية مايو 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 82.9%، خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين، مقابل 81% في الفترة ذاتها من عام 2024.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 54 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 44.2 ألف غرفة فندقية ضمن 198 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية، وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 25.7 ألف غرفة ضمن 183 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية مايو الماضي، 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 3.79 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 19 مليون ليلة مقابل نحو 18.3 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 4%.

بدوره، وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 620 درهماً خلال نهاية مايو 2025، مقابل 590 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 5%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 513 درهماً بنهاية مايو الماضي، مقابل 478 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته نحو 7%.