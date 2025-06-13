ساعة ذكية بفترة تشغيل حتى 5 أيام

أطلقت شركة «لوكمات» ساعة ذكية جديدة، تعمل بنظام التشغيل «غوغل آندرويد» إصدار (8.1)، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الساعة ببطارية سعة 850 مللي أمبير ساعة، التي تصل فترة تشغيلها إلى خمسة أيام.

وذكرت الشركة أن ساعتها الذكية «XH12C» تدعم شبكة الاتصالات الجوالة «LTE»، مع دعم بطاقة «Nano SIM»، كما أنها مزودة بوحدة «GNSS»، التي تدعم أنظمة الملاحة «GPS» و«Beidou» و«Glonass».

وتأتي الساعة الجديدة بشاشة قياس 2.06 بوصة وبدقة وضوح تبلغ (502 × 410 بيكسل)، ومزودة بمعالج «SC8541E-SoC» مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» بسعة اثنين غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، وتشتمل الساعة «XH12C» على عداد للخطوات، ويمكنها أيضاً قياس معدل ضربات القلب.