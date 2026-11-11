موانئ دبي العالمية: جبل علي ظل مفتوحاً ولم يتوقف سوى 6 ساعات منذ بداية الأزمة

أسهم «الممر الأخضر» بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في تسهيل تدفقات تجارية بلغت قيمتها نحو 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس وحتى 30 يونيو، بعد تشغيله خلال 72 ساعة بالتعاون بين جمارك دبي وجمارك عُمان، بما أتاح نقل الحاويات في شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، إن التعاون الجمركي أسهم في توفير مسارات أكثر مرونة لحركة البضائع، إلى جانب دور الاتحاد للقطارات في ربط ميناء جبل علي بشبكة السكك الحديدية الوطنية.

وأكد أن ميناء جبل علي ظل مفتوحاً وقيد التشغيل منذ بداية الأزمة، ولم يتوقف سوى ست ساعات، مشيراً إلى أنه يرتبط بأكثر من 80 خدمة أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً، وتزيد طاقته الاستيعابية السنوية على 20 مليون حاوية نمطية.

وذكر أن الميناء ناول 15.6 مليون حاوية نمطية خلال عام 2025، فيما واصلت بضائع المنشأ والوجهة تسجيل نمو سنوي منذ عام 2020.

وأضاف أن الأولويات المقبلة تشمل تطوير بروتوكولات مسبقة وتبادل بيانات البضائع قبل الوصول، وتعزيز الروابط الدائمة عبر الحدود لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية حركة التجارة.