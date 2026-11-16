أصبحت الطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في أبوظبي، بعدما ارتفعت حصتها إلى 39.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء بنهاية عام 2025 مقابل 37.3% خلال عام 2024.

وأظهر التقرير الإحصائي السنوي لشركة مياه وكهرباء الإمارات لعام 2025، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ارتفاع إنتاج الطاقة النووية من 39 ألف غيغاواط/ساعة في عام 2024 إلى 42 ألفاً و379 غيغاواط/ساعة في عام 2025، بنمو يقارب 8.7%، ما يعني أنها وفرت نحو أربع من كل 10 وحدات كهرباء خلال العام.

وساعد ارتفاع الإنتاج النووي، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على اقتراب حصة مصادر الكهرباء النظيفة من 46% من إجمالي التوليد، فيما تراجعت حصة الوقود الأحفوري من 56% إلى 54.3%.

وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء المشمول في التقرير 107 آلاف و847 غيغاواط/ساعة خلال عام 2025، مقابل 104 آلاف و519 غيغاواط/ساعة في عام 2024، بزيادة نسبتها 3.2%.

وسجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية إنتاجاً قدره 6426 غيغاواط/ساعة بحصة تبلغ 6%، فيما بلغ إنتاج الطاقة الشمسية المركزة 270 غيغاواط/ساعة، وطاقة الرياح 250 غيغاواط/ساعة.

في المقابل، استقرت كمية الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري عند نحو 58.5 ألف غيغاواط/ساعة، لكن حصتها من إجمالي الإنتاج تراجعت مع نمو مساهمة الطاقة النووية والمصادر المتجددة.

ارتفاع الطلب

وبالتزامن مع التوسع في «الكهرباء النظيفة»، توقع التقرير ارتفاع الطلب المحلي وقت الذروة، شاملاً الفاقد في الشبكة، من 14 ألفاً و410 ميغاواط في عام 2025 إلى 25 ألفاً و53 ميغاواط بحلول عام 2033، بزيادة تقارب 74%.

أما إجمالي الطلب الذي تديره شركة مياه وكهرباء الإمارات، شاملاً الكهرباء المخصصة للتصدير، فمن المتوقع أن يرتفع من 19 ألفاً و343 ميغاواط إلى 30 ألفاً و462 ميغاواط، بنمو يبلغ 57.5%.

الذكاء الاصطناعي

وأفرد التقرير فئة مستقلة باسم «المشروعات»، تشمل مشروعات «Gemstone» و«Enigma» و«Data AI»، إضافة إلى الطلب الناتج عن المركبات الكهربائية، ما يعكس دخول الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة بصورة مباشرة ضمن خطط احتياجات الكهرباء المستقبلية.

ويرتفع الطلب ضمن هذه الفئة من 2 ميغاواط في عام 2025 إلى 46 ميغاواط في عام 2026، ثم يقفز إلى 1258 ميغاواط في عام 2027، ويتجاوز 2000 ميغاواط في عام 2028، وصولاً إلى 2338 ميغاواط بحلول عام 2033.

وتشير القفزة الكبيرة المتوقعة، خصوصاً بين عامي 2026 و2028، إلى أن مشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستكون من العوامل المؤثرة في نمو الأحمال، نظراً إلى حاجتها المستمرة للكهرباء لتشغيل الخوادم، وأنظمة الحوسبة، والتبريد.

ويعني ذلك زيادة الحاجة إلى قدرات إنتاج موثوقة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توسعة الشبكات، وتطوير حلول التخزين وإدارة الاستهلاك وقت الذروة، كما يبرز دور الطاقة النووية في توفير كهرباء مستقرة ومنخفضة الانبعاثات لدعم نمو هذه الأنشطة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية.

ولا يخصص التقرير كامل رقم 2338 ميغاواط بحلول عام 2033، للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وحدهما، إذ يشمل البند مشروعات أخرى والمركبات الكهربائية، كما أنه لا يقدم توزيعاً منفصلاً لحصة كل نشاط.

نمو السكن والصناعة

ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب السكني من 5186 ميغاواط إلى 6575 ميغاواط بحلول عام 2033، بزيادة نسبتها 27%، فيما ينمو الطلب التجاري 19% إلى 6419 ميغاواط.

كما يرتفع الطلب الصناعي من 991 ميغاواط إلى 1678 ميغاواط، بنمو يقارب 69%، بينما تكاد الأحمال المرتبطة بـ«أدنوك» تتضاعف من 1347 ميغاواط إلى 2616 ميغاواط.

وعلى مستوى الاستهلاك الفعلي، بلغ مجموع الطلب في مناطق أبوظبي والعين والظفرة 85 ألفاً و778 غيغاواط/ساعة خلال عام 2025، مقابل 81 ألفاً و955 غيغاواط/ساعة في 2024، بزيادة نسبتها 4.7%.

كهرباء بانبعاثات أقل

تراجعت الانبعاثات الناتجة عن إنتاج كل كيلوواط/ساعة من الكهرباء بأكثر من 23%، من 243 غراماً في عام 2024 إلى 187 غراماً في عام 2025.

ويتوقع التقرير استمرار انخفاضها إلى نحو 108 غرامات بحلول عام 2035، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الطاقة النووية والمتجددة، وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء.

• «مياه وكهرباء الإمارات» تتوقع ارتفاع الطلب المحلي، في وقت الذروة، شاملاً الفاقد في الشبكة، بزيادة تقارب 74% بحلول عام 2033.