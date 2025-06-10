%95 إشغال فنادق دبي خلال عطلة «العيد».. و100% في المنتجعات الشاطئية

سجّلت فنادق دبي مستويات إشغال قوية خلال عطلة عيد الأضحى لهذا العام، مع نِسَب وصلت إلى 100% في المنتجعات الشاطئية، وإلى 95% في الفنادق العاملة بمختلف مناطق المدينة، بحسب مسؤولين عاملين في قطاع الضيافة.

وأكد مديرو فنادق لـ«الإمارات اليوم» أن الإمارة رسّخت مكانتها كوجهة سياحية عالمية أولى، تستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار أشهر السنة، مشيرين إلى أن أسعار الغرف الفندقية ارتفعت خلال عطلة العيد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأوضحوا أن هذا النمو يعكس ارتفاع الطلب القوي على الإقامة في دبي، مدفوعاً بجاذبية العروض الفندقية والمكانة المتقدمة للإمارة على خارطة السياحة العالمية

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي، المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «معدل إشغال الفنادق التابعة للمجموعة في دبي خلال عطلة عيد الأضحى بلغ نحو 95%، بينما سجلت الفنادق والمنتجعات المطلة على الشاطئ والساحل معدلات إشغال شبه كاملة، وصلت في بعض الحالات إلى 100%».

وأضاف خوجلي: «شهدنا هذا العام طلباً متزايداً انعكس بشكل واضح على ارتفاع أسعار الغرف الفندقية مقارنة بعيد الأضحى في العام الماضي، وهذا التوجه يعكس ثقة السوق وقوة الأداء، حتى في ظل استمرار دخول منشآت فندقية جديدة إلى السوق».

وأكد أن «دبي اليوم وجهة سياحية عالمية متكاملة وتستقطب ملايين الزوار من مختلف الأسواق على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، وهو ما يجعلها محطة مفضّلة للمسافرين الباحثين عن التنوع والجودة والرفاهية»، مبينا أن الأداء خلال عطلة العيد، فاق التوقعات.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لفندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، هيثم عمر، أن «نسبة الإشغال في الفندق خلال عطلة عيد الأضحى بلغت 95%، وهي نسبة أعلى بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي من حيث معدل الإشغال ومتوسط سعر الغرفة أيضاً».

وأشار عمر إلى أن الطلب القوي لم يقتصر على الفنادق القريبة من مراكز التسوق أو وسط المدينة، بل شمل أيضاً المنتجعات الشاطئية التي سجلت أداءً قياسياً بنسبة إشغال 100%، وهو مؤشر مباشر على الجاذبية العالية لدبي كوجهة فندقية عالمية.

وأضاف أن «الأداء الفندقي في دبي قوي للغاية وفاق توقعاتنا، ويعكس مكانة الإمارة كمركز سياحي رائد في المنطقة والعالم، بفضل ما توفره من تنوّع كبير في المنتج السياحي وخيارات ترفيهية عالمية المستوى وبنية تحتية سياحية من الطراز الأول».

وبين أن العروض التي طرحتها السوق الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى، تعكس مرونة القطاع الفندقي في دبي واستعداده لابتكار خدمات تواكب مواسم الذروة، وتوفير قيمة مضافة للزوار، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

في السياق ذاته، أوضح مدير عام فندق «كوبثورن - دبي»، وائل الباهي، أن «نسبة الإشغال في الفندق بلغت 82% خلال عطلة العيد، مدفوعاً بالطلب من السياحة الداخلية بشكل أساسي».

وقال الباهي: «تواصل السوق الفندقية في دبي تحقيق أداء قوي في مختلف المؤشرات، سواء من حيث نسب الإشغال أو متوسط الأسعار، رغم دخول آلاف الغرف الجديدة إلى السوق سنوياً، ما يعكس استدامة الطلب واتساع قاعدة الزوار باستمرار نظراً لجاذبية دبي السياحية».

ولفت إلى أن المنتجعات الشاطئية في دبي خلال المناسبات والأعياد تسجل عادة معدلات إشغال تصل إلى 100%، مشيراً إلى أن دبي تحتضن اليوم أكثر من 154 ألف غرفة فندقية، تتوزع بين منشآت خمس نجوم، وأخرى متوسطة واقتصادية، ما يمنحها قدرة على تلبية مختلف شرائح الزوار، من العائلات إلى المسافرين الأفراد، والسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، أن «معدل الإشغال في فنادق المجموعة خلال عطلة العيد بلغ 85%، مدفوعاً إلى حد كبير بالسياحة الداخلية».

وأضاف: «طرحت السوق الفندقية في دبي عروض وباقات متكاملة استهدفت العائلات والمقيمين، وتضمنت خصومات على الإقامة والوجبات، ما ساعد في جذب شريحة واسعة من العملاء المحليين».

وأوضح أن «أسعار الفنادق خلال عطلة عيد الأضحى كانت في مستويات مقاربة للعام الماضي، مع زيادة طفيفة في بعض المنشآت التي شهدت إقبالاً استثنائياً».

وقال عبدالهادي: «يعكس الأداء القوي للفنادق خلال عطلة العيد مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات السياحية تنافسية على مستوى العالم، فالإمارة التي استقبلت أكثر من 17 مليون زائر دولي في 2023، تواصل تعزيز موقعها بفضل تكامل العروض السياحية وتنوع الخيارات أمام الزوار، من الشواطئ والمنتجعات الفاخرة، إلى الأسواق التقليدية والمعالم الحديثة».

في سياق متصل، قال مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي»، شريف مدكور، إن «فنادق دبي سجلت نسب إشغال هي الأعلى منذ بداية العام، خلال عطلة عيد الأضحى، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب خاصة من السوق المحلية والأسواق الخليجية، التي استحوذت على الحصة الأكبر من النزلاء».

وأضاف مدكور: «سجّلنا إشغالاً كاملاً خلال عيد الأضحى، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الإقامات المحلية والباقات العائلية، ونتطلّع إلى صيف واعد حافل بالتجارب الراقية والذكريات التي لا تُنسى».

وتابع: «تبقى دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوع خيارات الترفيه والتسوّق والثقافة. كما تجمع المدينة بين الحداثة والأصالة، ما يجعلها ملاذًا مثاليًا للعائلات والمسافرين من مختلف أنحاء العالم. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كخيار أول للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء».

وأكد أن عطلة العيد تُعد من الفترات الموسمية المهمة، التي تسهم في تعزيز أداء القطاع الفندقي، مشيراً إلى أن العديد من العائلات تفضل قضاء الأعياد في دبي، لما توفره من خيارات فندقية وسياحية تناسب مختلف المستويات الاقتصادية والفئات الاجتماعية.

وقال مدكور: «أظهرت مؤشرات القطاع الفندقي أن نسب الإشغال تراوحت بين 95 و100% في معظم فنادق الإمارة، لاسيما الفنادق الشاطئية، وتلك القريبة من مراكز التسوق، في ظل إقبال كبير من جانب العائلات، من داخل الدولة وخارجها، لقضاء عطلة العيد».