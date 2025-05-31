49.4 مليار درهم مكاسب سوقية لأسواق المال خلال أسبوع

استمرت أسواق المال المحلية في جذب سيولة جديدة على مدار خمس جلسات هذا الأسبوع، ما أسهم في ارتفاع قيم التداول، فضلاً عن زيادات سعرية لعدد كبير من الأسهم، سجل بعضها أعلى مستوى له خلال ثماني سنوات مثل سهم «أملاك».

كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في كلا السوقين بقيمة 49.4 مليار درهم، منها 36 ملياراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و13.4 ملياراً في «دبي المالي».

وبحسب بيانات السوقين، تجاوزت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي للأوراق المالية، ثلاثة تريليون درهم وتحديداً 3.007 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 2.971 تريليون درهم نهاية جلسات الأسبوع الماضي المنتهي في 23 مايو.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي 970 مليار درهم، مقارنة مع 956.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. وخلال الجلسات الخمس، جاءت التعاملات «مليارية» وأكبرها كانت أمس، حيث بلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 4.6 مليارات درهم، فيما سجلت تداولات «دبي المالي» 3.6 مليارات درهم، بإجمالي 8.2 مليارات درهم لكلا السوقين.

وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأسبوع بـ0.2%، مضيفاً 20 نقطة على إغلاق الأسبوع الماضي، ومنهياً التعاملات عند مستوى 9658 نقطة، فيما ارتفع نظيره في «دبي المالي» بنسبة 0.3%، بزيادة 17 نقطة عند مستوى 5481 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي.

من جهته، قال مدير عام شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «أسواق المال شهدت على مدار الأسبوع، وكذلك مايو كله، مستويات قوية من السيولة استمرت بها التعاملات في مسارها الصاعد، خصوصاً إغلاق (أمس الجمعة) الذي شهد تداولات مليارية». وبيّـن أنه على الرغم من أحجام التداولات الكبيرة، فإن ارتفاع المؤشرات جاء محدوداً، بسبب ضغط من أسهم البنوك التي شهد بعضها تراجعاً، لكن في المجمل استمر تدفق السيولة والزخم على عدد لا بأس به من الأسهم، حيث سجل بعضها أعلى ارتفاع له في ثماني سنوات، مثل سهم «أملاك» الذي حقق زيادة بأكثر من 25%.

ونوّه بأنه خلال جلسات الأسبوع أيضاً، لامس مؤشر سوق دبي المالي مستوى 5500 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 تقريباً، لافتاً إلى أن ثلاث شركات أيضاً في أسواق الإمارات شهدت خلال جلسة أمس، منفردة، تداولات مليارية وهي «ديوا» بقيمة مليار و400 مليون، و«سالك» بقيمة مليار درهم، وأدنوك للغاز بمليار و952 مليون درهم، وهي الأعلى بين الثلاث في قيمة التداولات.

وأضاف شعث: «على مستوى المؤشرات الفنية، تعد الأفضل للشهر الثاني على التوالي، سواء في دبي المالي أو أبوظبي للأوراق المالية، كما أن مستويات السيولة ممتازة جداً، مقارنة بالفترات السابقة، فضلاً عن ارتفاعات قوية للقيمة السوقية، إذ قاربت أربعة تريليونات درهم».

وخلال جلسة أمس منفردة، أقفل مؤشر سوق دبي المالي خلال تداولات آخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بنسبة 0.2% عند مستوى 5481 نقطة، بتداولات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية 3.616 مليارات درهم، بدعم من أسهم «ديوا» و«سالك»، وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 52 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت ثماني شركات على ثبات.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فأغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 0.6% عند مستوى 9685 نقطة، وبتداولات كبيرة بلغت 4.614 مليارات درهم، بدعم من سهم أدنوك للغاز. ومن أصل 85 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 شركة، وبقيت 13 على ثبات.