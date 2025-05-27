استبدال أميال «سكاي واردز طيران الإمارات» بتذاكر «كوكا كولا أرينا»

كشف برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عن توسيع نطاق عروض «سكاي واردز إكسكلوسيفز»، التي توفر تجارب فريدة للأعضاء من محفظة الرعاية الواسعة لشركة طيران الإمارات، لتشمل الآن تذاكر ضيافة حصرية للفعاليات الفنية والرياضية في «كوكا كولا أرينا»، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في دبي.

وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان، بأنه بات بإمكان أعضاء البرنامج، اعتباراً من أمس، الاستعاضة عن أميالهم بتذاكر لحضور الحفلات الغنائية والموسيقية والعروض الكوميدية والبطولات الرياضية وغيرها من الفعاليات في «كوكا كولا أرينا».

وبموجب هذه الشراكة يمكن لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، ابتداء من 5000 ميل، الاستعاضة عن الأميال بتذكرتَي ضيافة مع مقاعد مميّزة، مع التمتع بأفضل إطلالات بانورامية على المسرح.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «تحظى عروض (سكاي واردز إكسكلوسيفز) بشعبية متنامية، ويسعدنا توسيع نطاق هذه العروض لتشمل تذاكر الضيافة في (كوكا كولا أرينا)، ما يتيح للأعضاء الآن استبدال الأميال والتمتع بتجارب لا تُنسى من خلال حضور العروض الفنية والكوميدية والأحداث الرياضية ضمن موقع ترفيهي رائد».

من جهته، قال نائب رئيس أول لتطوير الترفيه والمحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إيه إس إم غلوبال» والمدير العام لـ«كوكا كولا أرينا»، مارك جان كار: «يسعدنا الترحيب بـ(سكاي واردز طيران الإمارات) كشريك مكافآت الطيران الرسمي لـ(كوكا كولا أرينا)».