الإمارات تجذب مليارديراً جديداً يدير ثروة عائلية تقدر بـ 27 مليار دولار

انتقل شرافين بهارتي ميتال، وريث واحدة من أغنى العائلات في الهند والعالم، والتي تقدر ثروتها بـ 27.2 مليار دولار، والمساهم الأكبر في مجموعة الاتصالات البريطانية العملاقة «بي تي جروب»، من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، وذلك في ظل الزيادات الضريبية على الأثرياء المقيمين في بريطانيا.

وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، أدرج شرافين بهارتي ميتال، البالغ من العمر 37 عاماً، الإمارات كمقر لإقامته بعد أن كان قد أدرج سابقاً المملكة المتحدة، وذلك وفقاً لوثائق تسجيل رسمية لفرع تابع لمجموعة «بهارتي» التي تحمل اسم عائلته التي تمتلك 24.5% من إحدى أكبر شركات الاتصالات المتنقلة والنطاق العريض في بريطانيا.

وقد أنشأ ميتال الشهر الماضي فرعًا في أبوظبي لشركة استثمارية أسسها في لندن.

تُظهر هذه الخطوة الاتجاه الجديد لبعض المليارديرات الشباب من جيل الألفية في العالم ولحقاهم بنظرائهم المليارديرات الأكبر سناً في الخروج من المملكة المتحدة بعد أن أدخلت تعديلات ضريبية شاملة تستهدف الأثرياء غير المقيمين فيها، والذين يعيشون في المملكة المتحدة ولكنهم ينحدرون في الأصل من أصول غير بريطانية.

وقالت دراسة هذا الشهر صادرة عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال إن هذه التغييرات ستكلف المملكة المتحدة أموالاً في نهاية المطاف إذا ما خرج ربع الأشخاص غير المقيمين فيها البالغ عددهم حوالي 74,000 شخص.

ومن بين الأفراد الآخرين الذين سيغادرون المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط أغنى شخص في مصر، ناصف ساويرس، الذي سينتقل إلى أبو ظبي وكذلك إيطاليا.

بدأ ميتال مسيرته المهنية في لندن قبل أكثر من عقد، حيث عمل محللاً مصرفياً في «جيه بي مورغان» بعد أن درس المحاسبة والمالية في جامعة باث. ثم انتقل للعمل في شركة استثمار خاص بلندن، قبل أن يتولّى منصب مدير عام في الذراع الاستثمارية لمجموعة «بهارتي إنتربرايزس» ومقرها نيودلهي، والتي أسسها والده سونيل، وتمتلك استثمارات عدة تشمل مجالات المال والعقارات والضيافة.

ومؤخراً أصبحت الإمارات وجهة مفضلة لكثير من البريطانيين، وليس الأثرياء فقط، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه يقيم في إمارة دبي نحو 180 ألف بريطاني، وتقول رئيسة غرفة التجارة البريطانية في دبي، كاتي هولمز، إنها «تشعر بالارتياح بأن هناك أكثر من 180 ألف بريطاني يعيشون في دبي»، في وقت تعتقد شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن العدد قد يصل إلى 250 ألفاً، أي ما يعادل عدد سكان «ساوثهامبتون»، حيث شكل البريطانيون 6.7% من السكان في عام 2022.

وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن الإمارات أصبحت الآن ثالثة أكثر الوجهات شعبية للأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة، وفي العامين الماضيين انتقل إلى دبي صانع العطور جو مالون، والملاكم أمير خان، ومدرب اللياقة البدنية الشهير برادلي سيموندز، وهناك فروع عدة بدبي لكل من سلسلة السوبرماركت العالمية الشهيرة «ويتروس» و«مارك آند سبنسر».

كما أن الإمارات لا تفرض ضريبة على الدخل، في وقت يبلغ متوسط الرواتب في الإمارات ضعف أو ثلاثة أضعاف ما عليه الحال في المملكة المتحدة.

يتدفق الكثير من الأموال البريطانية إلى دبي، وتقول دانييلا فون روتز، التي تدير وكالة عقارات راقية، إن البريطانيين أصبحوا الآن الجنسية الأولى للمتعاملين معها، أو ربما الثانية بعد الهنود، وقبل عامين لم يكن البريطانيون يوجدون في قوائم هذه الشركة، وتساعد شركتها المليارديرات في الحصول على جوازات السفر والإقامة في بلدان حول العالم.

وبعيداً عن المال، فإن الجانب الذي يرغب فيه البريطانيون باستمرار هو الأمان، فالجرائم البسيطة نادرة الحدوث عملياً، ويبدو أن لدى كل مهاجر قصة عن المرة التي نسي فيها هاتفه في مقهى بمركز تسوق وعاد بعد 20 دقيقة ليجده في المكان نفسه، أو كيف يترك شقته مفتوحة في كثير من الأحيان، أو كيف يذهب أطفاله بسعادة إلى الشارع للعب بدراجاتهم مع الأصدقاء. عن «صنداي تايمز» البريطانية