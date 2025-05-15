مستهلكون: ارتفاعات في أسعار خضراوات وفواكه تصل إلى 80%

شكا مستهلكون من ارتفاع أسعار أصناف رئيسة من الخضراوات والفواكه في منافذ بيع بنِسَب تجاوزت 80%، مشيرين إلى أن الارتفاعات شملت الأصناف المستوردة والمحلية على حد سواء، لكن الزيادات أقل في الأصناف المحلية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك الزيادات أدت إلى ارتفاع فاتورة مشترياتهم بشكل ملحوظ، خصوصاً في ضوء زيادة استهلاك الخضراوات والفواكه خلال فترة الصيف، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

من جهتهما، قال مسؤولان في منافذ بيع، إن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة كُلفة الشحن، وراء الارتفاعات السعرية الأخيرة للخضراوات والفواكه، موضحَين أن ارتفاع الحرارة الذي يتزامن مع بدء الصيف، يؤثر سلباً في المحاصيل الزراعية، ويزيد كُلفتها عالمياً ومحلياً، مشيرَين إلى أن إبرام تعاقدات سابقة ووجود مخزون، حالا دون ارتفاع أسعار بعض الأصناف.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من منافذ البيع الكبرى، التي لها فروع عدة في إمارات الدولة، أن الارتفاعات السعرية شملت أصنافاً من الخضراوات والفواكه، أبرزها الليمون والموز والبرتقال، و«اليوسفي» والخيار والطماطم، والفلفل والكوسا والبروكلي.

وتفصيلاً، اشتكى المستهلك محمد محمود من ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه المستوردة، وأبرزها الليمون والموز في منافذ بيع، وأوضح أن سعر أحد أنواع الليمون الأصفر الصغير ارتفع فجأة، على سبيل المثال، إلى 12.65 درهماً للكيلوغرام الواحد، بعد أن اعتاد على شرائه خلال الفترة الماضية بسبعة دراهم أو أقل للكيلوغرام، مشيراً إلى أن الزيادة تجاوزت 80%.

وأضاف أن سعر أحد أنواع الليمون الأخرى «الأصفر الكبير» ارتفع من 5.5 دراهم إلى 8.95 دراهم للكيلوغرام، بارتفاع 62.7%.

وبيّن أن «اليوسفي»، ارتفع كذلك في منافذ بيع إلى 9.95 دراهم للكيلوغرام، رغم أنه اعتاد شراءه خلال الفترة الماضية بـ6.50 دراهم للكيلوغرام على الأكثر من المنشأ نفسه، بزيادة في السعر بلغت 53%.

وأشار إلى أن الخضراوات والفواكه تُعدّ ذات أهمية كبيرة، ولا يخلو منها أي بيت، لاسيما في فصل الصيف، مؤكداً أن زيادة أسعارها أدت إلى ارتفاع فاتورة مشترياته بشكل ملحوظ.

واتفق المستهلك أسامة لطفي على أن بعض أصناف الخضراوات والفواكه تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة بنسب تصل إلى 60% في الوقت الراهن، على رأسها الموز، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة مشترياته، خصوصاً أن استهلاك الخضراوات والفواكه يزداد بشكل ملحوظ خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن سعر أحد أصناف الموز ارتفع إلى 8.75 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان يشتري الصنف نفسه بـ6.25 دراهم للكيلوغرام على الأكثر خلال الأشهر الماضية، بارتفاع 40%.

وأضاف أن سعر صنف آخر من الموز زاد إلى 10 دراهم للكيلوغرام، مقابل 7.5 دراهم للكيلوغرام على الأكثر سابقاً، بارتفاع 33.3%، بينما اختفت من منافذ بيع بعض الأصناف التي اعتاد شراءها بأسعار أقل من ذلك، لافتاً إلى أن سعر الموز ينخفض في بعض أوقات السنة إلى خمسة دراهم أو أقل.

وأفاد بأنه فوجئ كذلك بارتفاع سعر بعض أنواع الخضراوات، وعلى رأسها الطماطم المستوردة، التي ارتفع سعرها من 6.5 دراهم إلى 8.95 دراهم للكيلوغرام تقريباً، بزيادة نسبتها نحو 38%، كما ارتفع سعر البروكلي إلى 23.95 درهماً للكيلوغرام، مؤكداً أنه اعتاد شراءه طول الفترة الماضية بأقل من 15 درهماً للكيلوغرام، بارتفاع نسبته 60% تقريباً.

واشتكت المستهلكة سامية المحمود من ارتفاع أسعار العديد من الخضراوات والفواكه فجأة، ما رفع فاتورة مشترياتها، مشيرة إلى أن استهلاك أسرتها، خصوصاً أطفالها، من الخضراوات والفواكه يزداد بشكل ملحوظ في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.

وذكرت أنها لاحظت ارتفاعاً في سعر الليمون، موضحة أن سعر أحد أصناف الليمون الأخضر «متوسط الحجم» ارتفع من 7.2 دراهم للكيلوغرام إلى 11.20 درهماً، بزيادة 55.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار البرتقال من 6.5 دراهم للكيلوغرام إلى 11 درهماً بنسبة تجاوزت 69%.

وأضافت أن أسعار الكوسا، ارتفعت من 9.95 دراهم إلى 13 درهماً للكيلوغرام، بارتفاع 30.6%، فيما شهدت أسعار خضراوات محلية، مثل الطماطم والخيار والفلفل، ارتفاعات بنسب أقل وصلت إلى 30%.

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، يعقوب عمران، إن هناك ارتفاعات ملموسة في أسعار توريد الخضراوات والفواكه المستوردة، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما أثر سلباً في المحاصيل الزراعية، ورفع كُلفة العمليات الزراعية، إضافة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في كُلفة الشحن خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن منافذ البيع تسعى إلى تنويع الاستيراد، لخفض أسعار الشراء، إلا أن الارتفاع طال أسعار التوريد من دول عدة.

بدوره، قال المسؤول في منفذ بيع كبير آخر، جامشير ديلان، إن ارتفاع الحرارة وزيادة كُلفة الشحن، وراء الارتفاعات السعرية الأخيرة للخضراوات والفواكه، مشيراً إلى أن المحاصيل الزراعية تحتاج إلى تجهيزات أكثر وعناية أكبر خلال فترة الزراعة والشحن، لاسيما خلال فترة الصيف، ما رفع سعر التوريد.

وأضاف أن إبرام تعاقدات سابقة ووجود مخزون، حالا دون ارتفاع أسعار بعض الأصناف، كما لجأت منافذ إلى استيراد أصناف بأسعار أقل وجودة أقل نسبياً، من دول مختلفة، لإتاحة خيارات متعددة أمام المستهلكين.

زيادة كُلفة الزراعة

قال الخبير في شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن الصيف يشهد عادة زيادات ملموسة في أسعار الخضراوات والفواكه، نظراً إلى ارتفاع كُلفة الزراعة بدرجة كبيرة، واللجوء إلى تكنولوجيا مكلفة في الزراعة، مثل البيوت الزجاجية، لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، فضلاً عن استخدام المزيد من الأسمدة، وزيادة كميات المياه المستخدمة مع قلة إنتاج بعض المحاصيل، ما يرفع كُلفة التوريد والبيع.

ولفت إلى أن الارتفاع يشمل المحاصيل المستوردة والمحلية، مبيناً أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، ازدادت كُلفة الزراعة، وبالتالي ارتفع سعر البيع على المستهلك النهائي.

. مستهلكون أكدوا أن الزيادات السعرية للخضراوات والفواكه أدت إلى ارتفاع فاتورة مشترياتهم، مع زيادة الاستهلاك خلال الصيف.