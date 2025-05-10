16.48 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

سجلت سوق العقارات في دبي نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 16.48 مليار درهم من خلال 4116 صفقة بيع عكست ارتفاعاً في الطلب على مختلف أنواع العقارات.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن بيع 3288 وحدة سكنية، إلى جانب 170 مبنى و658 قطعة أرض، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 2.87 مليار درهم، شملت 625 وحدة سكنية، و114 مبنى، و191 أرضاً.

أما معاملات الهبات فقد بلغ عددها 160 معاملة بإجمالي قيمة وصل إلى 740.89 مليون درهم، تضمنت 124 وحدة سكنية، و14 مبنى، و22 أرضاً.

وخلال تعاملات أمس، وصلت قيمة التصرفات العقارية في دبي إلى 2.59 مليار درهم، منها 1.91 مليار درهم مبيعات، ما يمثل نحو 73.7% من إجمالي التصرفات اليومية، في حين بلغت قيمة الرهون 485.22 مليون درهم، والهبات 195.73 مليون درهم.

وأظهرت بيانات «أراضي دبي» أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي شهدت إقبالاً بالنسبة للمبيعات خلال الأسبوع الماضي، أبرزها مجمع «إعمار الجنوب»، ومنطقة أبراج بحيرات جميرا.

وقال المدير التنفيذي لشركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، إن سوق العقارات في دبي تواصل جذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن إطلاق مشاريع جديدة أسهم في تنويع المعروض العقاري وتلبية متطلبات شرائح مختلفة من المستثمرين من جنسيات متعددة.