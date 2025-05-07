«دبي المالي» وبورصة تايوان يعززان التعاون عبر الحدود

وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية، لوضع إطار عمل، بهدف تعزيز سبل التعاون بين السوقين الماليين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النشاط الاستثماري عبر الحدود، وتحفيز جهود تطوير أسواق رأس المال، وتعزيز حضور السوقين وجاذبيتهما لدى المستثمرين في المنطقة والعالم.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، ورئيس مجلس إدارة بورصة تايوان، شيرمان لين، وقّعا مذكرة التفاهم، خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحدث الأبرز لسوق دبي المالي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيستكشف الطرفان فرص تبادل إدراج الأدوات والمنتجات المالية في السوقين، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات الأسهم ذات العلاقة، إضافة إلى الجهود المشتركة للتواصل والتفاعل مع المستثمرين وتبادل الرؤى والخبرات من خلال الحوار المنتظم والزيارات المتبادلة.

وقال علي: «يسرّنا أن نعزز علاقتنا مع بورصة تايوان للأوراق المالية من خلال مذكرة التفاهم الجديدة، حيث تأتي هذه الشراكة امتداداً لسجلنا الحافل والمتميّز في دعم عمليات الإدراج عبر الحدود، وتمكين المزيد من المستثمرين من مختلف المناطق العالمية الرئيسة من الوصول إلى أسواق المال».

من جهته قال لين: «من خلال مذكرة التفاهم مع سوق دبي المالي سنضع الأسس لتسهيل إدراج المنتجات المالية في أسواق كل من الجانبين، وعلاوة على ذلك، ستتعاون البورصتان على الترويج لأسواقهما لتعزيز وعي المستثمرين المحليين، وتسهيل الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة لتبادل المعارف والخبرات في المستقبل».