«فلو» العقارية الأميركية تتوسع في الإمارات

أعلنت شركة «فلو» العقارية، أمس، توسعها في دولة الإمارات، بعد حصولها على ترخيص تجاري من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل المرحلة المقبلة من مسيرة نموها الإقليمي، مشيرة إلى أنها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيساً لها، وتأسست عام 2021 بدعم استثماري بلغ 350 مليون دولار.

ومنذ دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2024، أصبحت «فلو» واحدة من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في السوق، بمحفظة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وتضم 8500 وحدة سكنية قيد الإدارة أو التطوير، وأفادت «فلو»، في بيان، أمس، بأنها تتطلع إلى افتتاح أول مجتمعاتها في دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من عام 2027، مشيرة إلى أنها تسعى إلى إبرام شراكات جديدة في مختلف أنحاء الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يؤكد توسّع (فلو) في الإمارات مكانة مركز دبي المالي العالمي، بوصفه المنصة المفضلة للشركات العالمية الطموحة العاملة في قطاعي العقارات والاستثمار».

من جهته، قال مؤسس «فلو»، آدم نيومان: «حين أنظر إلى دبي أرى الكثير مما تمثّله (فلو) كطموح استثنائي، وبعضاً من أعظم العمارة في العالم، وإيماناً بأن الأماكن التي نبنيها قادرة على تغيير أسلوب حياة الناس».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«فلو الإمارات»، عارف شاه: «باتت الإمارات مرجعاً عالمياً في جودة السكن وأسلوب الحياة، ما يجعلها السوق المثلى للمرحلة المقبلة من نمو (فلو)».