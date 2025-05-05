«سيدات أعمال عجمان» يطلق مبادرة «ناشئ»

أطلق مجلس سيدات أعمال عجمان مبادرة «ناشئ»، الموجّهة لطلبة المدارس والشباب، بهدف تنمية شغفهم بريادة الأعمال، وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتأسيس مشروعاتهم الخاصة، وذلك ضمن جهود المجلس في دعم الأجيال الصاعدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال «عام المجتمع».

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، وتستمر مرحلة التسجيل فيها حتى التاسع من مايو الجاري، وتشمل تنظيم ورش تدريبية ومعارض صيفية لعرض مشروعات الطلبة وتطوير مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال، وشهد الإعلان عن المبادرة 150 طالباً وطالبة من ثماني مدارس في عجمان، إلى جانب عضوات مجلس إدارة المجلس.