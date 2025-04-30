«إمباور» تزوّد 22% من فنادق دبي بخدمات التبريد

أشادت فعاليات اقتصادية عاملة بصناعة السياحة والسفر في دبي، بالمستوى العالمي لخدمات تبريد المناطق التي تقدّمها «إمباور».

وأكدت هذه الفعاليات، خلال مشاركتها في «معرض سوق السفر العربي 2025»، أن خدمات «إمباور» والشركات الأخرى العاملة في تبريد المناطق تُعدّ عاملاً فاعلاً ومؤثراً في تمكين قطاع الضيافة، وملاك عقارات المنتجعات والفنادق، من تطبيق أعلى الممارسات العالمية في الاستدامة وحماية البيئة، والإسهام الفاعل في خفض البصمة الكربونية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق، أحمد بن شعفار، إن صناعة تبريد المناطق في دبي تحشد طاقاتها وإمكاناتها وجهودها لدعم تحول قطاع الضيافة في المدينة نحو الممارسات المستدامة، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، مشيراً إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها وصل، في نهاية العام الماضي، إلى 22% من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي، البالغ عددها 832 منشأة.

وأضاف أن من أبرز تلك المنشآت التي تزودها «إمباور» بخدماتها: «جميرا مرسى العرب» و«ون زعبيل» و«أتلانتس ذا رويال» و«سيرو ون زعبيل»، و«ون أند أونلي زعبيل» و«برج العرب» و«أتلانتس دبي» و«منتجع شاطئ العنوان»، و«هيلتون دبي بالم جميرا» و«فندق الماريوت» و«لانا» التابع لمجموعة «دورتشستر»، و«جي. دبليو ماريوت ماركيز دبي» و«أبراج الإمارات جميرا» و«ذا دورتشستر كولكشن دبي»، و«جميرا بيتش ريزيدنس» و«فندق النسيم جميرا»، وغيرها من فنادق فخمة وعالمية في الخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وغيرها.

وأفادت «إمباور» بأنه من المتوقع،

خلال العام الجاري، التحاق مشروعات فندقية وسياحية جديدة بمحفظتها المتنوعة، حيث تتلقى عشرات الطلبات الجديدة من مطوري ومشغلي الفنادق الجديدة الراغبين في ربط مشروعاتهم الفندقية بخدمات «إمباور» المعروفة بجودتها ومطابقتها للمعايير العالمية، مدعومة بعمليات الإنتاج المؤتمتة التي تدار بتقنيات مبتكرة، إلى جانب العديد من محطاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.