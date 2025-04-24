4.8 مليارات درهم عائدات فنادق دبي خلال يناير وفبراير

تجاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز 4.8 مليارات درهم، خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الجاري، مقابل 4.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 6.6%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي 3.75 ليالٍ فندقية بنهاية فبراير الماضي، مقابل 3.79 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 7.87 ملايين ليلة مقابل نحو 7.78 ملايين ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 1%، في حين وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 611 درهماً بنهاية فبراير 2025، مقابل 578 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6%.