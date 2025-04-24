إعفاء محال الواجهة المائية في «دبي مول» و«سوق البحار» من الإيجار

أعلنت «شركة إعمار مولز» إطلاقها مبادرة «دعم إيجاري» التي تستهدف منافذ الأطعمة والمشروبات التي تشغل مساحات مطلة على «نافورة دبي»، والبحيرة المحيطة بها في مركز تسوق «دبي مول» و«سوق البحار»، وذلك في أعقاب إغلاق «نافورة دبي» التي طالما شكلت جاذباً رئيساً لزوار هذه المنافذ.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أنه بهدف تخفيف الأثر المحتمل على حركة الزوار والتجارب التي تقدمها المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية، قررت «إعمار» إعفاء المستأجرين من إيجار المساحات المتأثرة على مدار أربعة أشهر، بدءاً من يونيو حتى نهاية سبتمبر 2025.

وإلى جانب ذلك، تستعد «إعمار» لتنفيذ مجموعة من التدابير الأخرى لتعزيز تجربة الزوار في المنطقة، من ضمنها تركيب شاشات رقمية حديثة بطول 400 متر على امتداد ممشى الواجهة المائية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إثراء الموقع بمحتوى بصري جاذب يدعم إقبال الزوار خلال فترة إغلاق النافورة.

ولطالما اشتهرت «التراسات» المطلة على «نافورة دبي» والبحيرة المحيطة بأجوائها النابضة بالحياة، مع إطلالاتها المباشرة على عروض «نافورة دبي» والواجهة المائية.

وبالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه العناصر في استقطاب رواد المطاعم والارتقاء بتجربتهم عموماً، فإن هذه المبادرة تبرهن على التزام «إعمار» بدعم شركائها في ظل التغيرات التي تشهدها السوق.

وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «على مدار سنوات عدة، شكلت (نافورة دبي) والبحيرة المحيطة بها، ركيزة أساسية لجاذبية هذه الوجهات، وبينما نخط الآن فصلاً جديداً، يجسد هذا الإعفاء الإيجاري التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد، ومساندة مستأجرينا لتجاوز هذه المرحلة بمرونة وثقة».

وأكدت «إعمار مولز» أنها تواصل التزامها بتمكين الشركات، من خلال حلول مستدامة تحقق النمو والقيمة لمجتمعها من متاجر التجزئة.