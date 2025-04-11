«الاقتصاد والسياحة في دبي» و«فنادق حياة» تعزّزان جاذبية الإمارة أمام الزوار

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي، تهدف إلى استعراض المقومات التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك العروض التي تزيد من جاذبيتها أمام الزوار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التسويقية المبتكرة، وتنظيم الفعاليات الحصرية، وتقديم تجارب مخصصة للزوار.

وذكرت الدائرة، في بيان، أمس، أن هذه الشراكة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

ووقّع المذكرة كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، ونائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي، فتحي خوجلي.

وتؤكّد الاتفاقية التزام الطرفين بدعم قطاع السياحة بدبي وترسيخ مكانة الإمارة على مستوى العالم، كما أنها تتضمن المشاركة المتميزة لـ«فنادق حياة» في المبادرات المتنوّعة التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومنها استضافة الرحلات التعريفية، وكذلك الوفود المدعوة، إلى جانب إقامة فعاليات متميزة لاستقطاب الزوار الدوليين، وأيضاً دعم الحملات الترويجية بما فيها باقات الإقامة والمشاركة في المعارض والجولات الترويجية.

من جهتها، ستحظى المجموعة بدعم الدائرة في التسويق لمشاريعها المقبلة، مثل تدشين الحديقة المائية لفندق «غراند حياة دبي»، المقرر افتتاحها هذا العام. كما سيتم التعاون مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء محتوى متميز ومؤثر يضمن الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور.

وقال كاظم: «تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي لتكثيف الجهود التي نسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية فريدة». مضيفاً: «هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بدعم من شركائنا والجهات المعنية، بتطوير وتنويع العروض السياحية وتوفير تجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين، مع الحفاظ على تميز الإمارة في الابتكار وتقديم أرقى الخدمات لضيوفها».

من جهته، قال خوجلي: «يُشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، محطة بارزة في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية دبي للمستقبل، فيما تلتزم مجموعة فنادق حياة في دبي بتوسيع نطاق عملها، وتقديم تجارب استثنائية تسلط الضوء على مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة».