«الاقتصاد والسياحة» بدبي تعزز جاهزية التصدير للمصنِّعين

نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدِّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية.

وأفاد بيان، أمس، بأن الورشة تهدف إلى تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.

وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من «دي إتش إل»، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلّبات التوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و«دي إتش إل»، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، في مايو الماضي، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به.

وقال نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، محمد المرزوقي: «يمتلك المصنِّعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة».

من جهته، قال المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس الإمارات»، محمود حاج حسين: «إن الشركات الصناعية في دبي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات، ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ(دي إتش إل إكسبرس) وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية».