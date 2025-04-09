دبي تستقبل 3.82 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير 2025

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 3.82 ملايين سائح دولي خلال شهرَي يناير وفبراير 2025، مقابل 3.67 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 4%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوار إلى دبي، بناء على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوار خلال يناير وفبراير، ومسجلة نحو 813 ألف زائر دولي، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 17%، مسجلة نحو 638 ألف زائر.

وحلّت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 15%، بمعدل وصل إلى 569 ألف سائح دولي، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 14% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال يناير وفبراير الماضيين، مسجلة أكثر من 529 ألف سائح دولي، ونسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل 450 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة 352 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 263 ألف سائح دولي، مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت نحو 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 142 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة «أسترالاسيا» على نسبة بلغت نحو 2%، وبمعدل 62 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية فبراير 2025، أكثر من 154.4 ألف غرفة فندقية ضمن 832 منشأة فندقية، مقابل نحو 151.2 ألف غرفة فندقية ضمن 826 منشآت بنهاية فبراير 2024.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 87%، خلال الفترة بين يناير وفبراير الماضيين، مقابل 87% في الفترة ذاتها من عام 2024.

بدورها، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 54.3 ألف غرفة فندقية ضمن 169 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 44.3 ألف غرفة فندقية ضمن 199 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.7 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 186 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية فبراير الماضي، 3.75 ليالٍ فندقية، مقابل 3.79 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 7.87 ملايين ليلة مقابل نحو 7.78 ملايين ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 1%.

السعر اليومي

وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 702 درهم خلال نهاية فبراير 2025، مقابل 664 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 611 درهماً بنهاية فبراير 2025، مقابل 578 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6%.

. 35 % من حجم السوق الفندقية في دبي تستحوذ عليها الغرف الفاخرة من فئة «خمس نجوم».

. مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي سجلت 3.75 ليالٍ فندقية بنهاية فبراير 2025.