«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها المباشرة إلى «بيزا» الإيطالية

أعلنت «فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها المباشرة بين مدينة «بيزا» الإيطالية ودبي. وستشغل الناقلة رحلاتها إلى هذه المدينة انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار «بيزا» الدولي اعتباراً من الأول من أبريل 2025، لتوفر للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خدمات سفر مريحة وموثوقة إلى وجهة العطلات الشهيرة في إيطاليا.

ومع استئناف الرحلات إلى «بيزا»، يمكن للمسافرين الاستمتاع بجمال وتاريخ منطقة «توسكانا» الإيطالية، بينما يمكن للمسافرين من إيطاليا استكشاف ما تقدمه دبي وما بعدها عبر شبكة فلاي دبي.

وتميزت دبي بموقعها الاستراتيجي الذي جعل منها مركزاً عالمياً للطيران يوفر للمسافرين رحلات متابعة أكثر سلاسة إلى وجهات فلاي دبي الفريدة لقضاء العطلات، بما في ذلك مومباسا في كينيا، ولنكاوي وبينانغ في ماليزيا، وجزر المالديف، وصلالة في عُمان، إضافة إلى دار السلام وزنجبار في تنزانيا. ويعزز استئناف رحلات فلاي دبي، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، مكانة مطار بيزا كمركز استراتيجي للربط الدولي لدعم حركة السياحة والتنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة توسكانا.

وقال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «منذ عام 2009، التزمنا بفتح أسواق جديدة غير مخدومة، وتعزيز الربط الجوي لمسافرينا ورحلاتنا التي نشغلها إلى مدينة (بيزا) بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً تؤكد ذلك. ومع اقتراب موسم السفر الصيفي المزدحم، نتطلع إلى الترحيب بمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا لتجربة سفر مريحة سواءً كانوا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية».

وتُشغل «فلاي دبي» رحلات إلى خمس وجهات في إيطاليا، هي (كاتانيا، وميلانو-بيرغامو، ونابولي، وأولبيا، كوجهة صيفية موسمية، وبيزا).