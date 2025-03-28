موعد عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الفطر 2025

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (03) لسنة 2025 بشأن عطلة عيد الفطر لسنة 1446 ھ، أنه وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، فقد تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 30 رمضان 1446 ھ (30 مارس 2025)، ولغاية 3 شوال 1446 ھ (1 أبريل 2025).

وعليه، يستأنف التداول وساعات العمل الاعتيادية في الأسواق يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، إذا صادف يوم عيد الفطر المبارك الأحد 30 مارس 2025، أو يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، إذا صادف يوم العيد الإثنين 31 مارس 2025. أما بالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع فإنهما ستستمران في العمل خلال فترة العطلة المذكورة، وستكون ساعات التداول فيهما كالمعتاد.