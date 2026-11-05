54.1 مليار درهم الأرصدة النقدية لمجموعة الإمارات بنهاية سبتمبر 2026

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026-2027، وأنهت المجموعة النصف الأول بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها النقدية 54.1 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار) في 31 مارس.

وقالت المجموعة أن الاحتياطيات النقدية القوية أتاحت لها مواصلة تلبية احتياجات أعمالها، بما في ذلك سداد الدفعات المقدمة لطلبات الطائرات الجديدة والوفاء بالتزامات الديون القائمة.

وأضافت أنها كما سددت 2 مليار درهم (545 مليون دولار) المتبقية من حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لمجموعة الإمارات، والبالغة 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) كما أُعلن في نهاية السنة المالية 2025-2026.

وبلغت إيرادات المجموعة 66.2 مليار درهم (18 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026-2027.