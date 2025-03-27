«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 3000 سلعة بمناسبة العيد

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، عن إطلاق عروض ترويجية خاصة بمناسبة عيد الفطر، تشمل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على أكثر من 3000 منتج وسلعة مختارة من المواد الغذائية وغير الغذائية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تقديم أفضل الأسعار والعروض لمتعامليها، وإسعاد المتسوقين.

وقال مدير أول قسم الإعلام في «التعاونية»، شعيب الحمادي، إن «التعاونية» تحرص في كل عام وخلال الأعياد والمناسبات السنوية والوطنية على طرح عروض استثنائية تلبي احتياجات المتسوقين وتخفف الأعباء المالية عنهم، مشيراً إلى أن «التعاونية» خصصت أربع حملات ترويجية رئيسة لعيد الفطر تتضمن خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات الأكثر استهلاكاً خلال فترة العيد، مثل عروض الهدايا والشوكولاتة، إضافة إلى عروض نهاية الأسبوع التي تتضمن سلة الفواكه ومختارات العيد، فضلاً عن عروض كبرى على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، والإلكترونيات، والعديد من المنتجات الأخرى التي يحتاج إليها المستهلكون خلال هذه المناسبة.

ودعا الحمادي المتسوقين إلى الاستفادة من تلك العروض الحصرية التي بدأت خلال الأسبوع الجاري وتمتد طوال فترة العيد، مؤكداً التزام «التعاونية» بتوفير أفضل المنتجات بأقل الأسعار، وتعزيز تجربة التسوق لجميع أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن جميع العروض سيتم توفيرها في فروع «تعاونية الاتحاد» ومتجر «التعاونية» الذكي وموقعها الإلكتروني.