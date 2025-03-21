«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال عطلة عيد الفطر

قالت «طيران الإمارات» إنها تتوقع أعداداً قياسية من المسافرين، قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، على رحلاتها المغادرة من مطار دبي الدولي والقادمة إليه.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن التوقعات تشير إلى أن حركة المسافرين في المبنى (3) ستصل إلى ذروتها يومَي 28 و29 مارس الجاري، والخامس والسادس من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألف مسافر يومياً لقضاء عطلة الربيع وعيد الفطر المبارك.

ونظراً إلى الازدحام المتوقع حول مداخل المبنى (3)، دعت «طيران الإمارات» المسافرين من دبي إلى تخصيص وقت إضافي لرحلاتهم إلى المطار لتجنّب أي تأخير محتمل، كما أوصت بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة.

ولفتت إلى أنه يمكن كذلك إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى أربع ساعات قبل الرحلة، باستثناء المسافرين إلى الولايات المتحدة، إلى جانب حجز خدمة إنجاز إجراءات الوصول في المنزل من مكان إقامتهم أو فندقهم، واستخدام أكشاك مرافق إنجاز إجراءات السفر المريحة، وتسليم الأمتعة التابعة للناقلة في المبنى (3)، لافتة إلى أنه يمكن للمسافرين من الإمارات الشمالية، الاستفادة من خدمة إنجاز إجراءات السفر في مدينة عجمان من 24 ساعة إلى أربع ساعات قبل موعد رحلتهم.