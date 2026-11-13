"طيران الإمارات": عطل عالمي في البريد الإلكتروني يؤخر رسائل تأكيد الحجوزات

قالت طيران الإمارات إن رسائل تأكيد الحجوزات قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني للمسافرين، وذلك نتيجة عطل عالمي يؤثر في خدمة إرسال وتسليم رسائل البريد الإلكتروني.

وأوضحت الشركة، في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحجوزات تظل آمنة رغم تأخر وصول رسائل التأكيد، مؤكدة أن المسافرين ليسوا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء إضافي.

وقدمت طيران الإمارات اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التأخير، معربة عن تقديرها لصبر المسافرين وتفهمهم.