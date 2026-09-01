لرفع طاقته إلى 120 مليون مسافر.. 7 مليارات درهم استثمارات في "دبي الدولي"

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن مطار دبي الدولي يدخل النصف الثاني من عام 2026 بمركز تشغيلي أكثر قوة ومرونة، مع مؤشرات إيجابية بالنسبة لعودة الطلب واستعادة شركات الطيران لقدراتها التشغيلية وشبكات رحلاتها تدريجياً.

وأوضح الجوكر، خلال مقابلة مع CNBC عربية، أن أعداد المسافرين شهدت مساراً تصاعدياً خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى أن حركة الطيران بدأت تشهد تحسناً تدريجياً مع عودة شركات الطيران إلى إعادة بناء السعة التشغيلية واستعادة جداول الرحلات.

وقال إن مطار دبي يسير في طريق استعادة كامل طاقته التشغيلية، لكن هذه العملية تتم بشكل تدريجي ومنسق، بما يضمن الحفاظ على كفاءة العمليات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وكشف الجوكر عن ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار دبي، ضمن مجموعة متكاملة من المشاريع الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وخدمات المطار، بما يرفع من الكفاءة.

وبحسب الجوكر، تتوقع مطارات دبي وصول عدد المسافرين عبر المطار إلى نحو 70 مليون مسافر بنهاية عام 2026.

وقال إن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية من نحو 90 مليون مسافر حالياً إلى 120 مليون سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمطار ستصل إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2027.

وأشار إلى أن النمو المستقبلي في حركة مطار دبي لن يعتمد فقط على التوسع في البنية التحتية، بل سيقوم أيضاً على رفع كفاءة العمليات، وتوظيف الحلول الذكية، وتبسيط إجراءات السفر.

وتوقع الجوكر أن تؤكد ما بين 4 و5 شركات طيران بدء أو استئناف عملياتها مع مطار دبي، بحلول نهاية سبتمبر أو أكتوبر المقبل.