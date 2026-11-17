أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض، حتى يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الشبكي أن الإلغاءات تشمل جميع الرحلات بين أبوظبي والوجهتين، مشيرة إلى أن بقية رحلاتها بين أبوظبي ومدن المملكة العربية السعودية الأخرى تواصل العمل وفقاً لجداولها المقررة.

وأكدت الاتحاد للطيران أن الوضع لا يزال متغيراً، وأنه من الممكن حدوث تغييرات إضافية، داعية المسافرين إلى التحقق من آخر مستجدات رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الشركة إلى أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين بالإلغاءات في ترتيبات سفرهم.