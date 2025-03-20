"طيران الإمارات" تتوقع ذروة بحركة السفر في هذه التواريخ

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها تتوقع زيادة كبيرة في حركة السفر في مطار دبي الدولي خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2025.

ودعت الناقلة المسافرين إلى إتمام إجراءات السفر مبكراً والتأكد من تجهيز جميع الوثائق اللازمة لتجنب أي تأخير، والوصول مبكراً إلى المطار بالنسبة للمسافرين الذين يبدأون رحلتهم من دبي.

وأوضحت الناقلة في بيان على موقعها الالكتروني، أنه يمكن للمسافرين تنزيل تطبيق "طيران الإمارات" على هواتفهم المحمولة، حيث سيتم إصدار بطاقة صعود رقمية عند إتمام إجراءات السفر عبر التطبيق أو عبر الإنترنت على الموقع الشبكي للناقلة.

وبينت أن مكاتب إتمام إجراءات السفر ستكون مفتوحة قبل 24 ساعة من موعد الرحلات من دبي، ويمكن إتمام إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة، ستفتح مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل 12 ساعة من موعد الرحلة. حيث يمكن إتمام إجراءات السفر وتسليم الأمتعة مبكراً.

وقالت إنه يمكن إتمام تسجيل الوصول في مكتب طيران الإمارات في مركز دبي المالي العالمي، وذلك قبل 24 ساعة وحتى 4 ساعات من موعد الرحلة، باستثناء المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.