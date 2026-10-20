حمدان بن محمد يمنح جائزة دبي الأفعال Dubai-it لمشروع "السجادة الحمراء"

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع «السجادة الحمراء» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نعلن اليوم عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الحكومي لمشروع «السجادة الحمراء» من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي".

وأضاف سموه: "مشروع تحولي يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الدخول والخروج من المطار خلال أقل من 5 ثوانٍ في تجربة تُعد الأسرع عالمياً… تضاعفت الطاقة الاستيعابية عشر مرات، وتجاوزت نسبة سعادة المسافرين 99%…"

وتابع سموه قائلا: "هذه هي فلسفة Dubai-it… أن تصنع إنجازاً استثنائياً يغيّر المألوف عبر توظيف أحدث التقنيات لتسهيل حياة الناس وصنع تجربة تسبق توقعاتهم… مبروك لفريق عمل مشروع «السجادة الحمراء»".