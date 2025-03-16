8.5 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024

حققت مجموعة «أدنيك» أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليارات درهم لمصلحة اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزة الرقم المسجل في العام السابق، والبالغ 7.4 مليارات درهم. ويعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للمجموعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري: «شكّل عام 2024 محطة بارزة في مسيرة مجموعة (أدنيك)، حيث شهدنا تحقيق إنجازات استثنائية عبر جميع قطاعات أعمالنا. هذه النجاحات هي ثمرة الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، التي تُمكّننا من مواصلة الإسهام في النمو الاقتصادي لأبوظبي، وترسيخ مكانتها العالمية».

وأضاف: «تعكس نتائج عام 2024 التزام مجموعة أدنيك الراسخ بتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا وشركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تفاني فريق العمل في الابتكار والاستدامة والتميز. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على تحقيق تأثير إيجابي محلياً وعالمياً، بما ينسجم مع رؤية الإمارات للتنمية الاقتصادية المستدامة».

وشهد عام 2024 استحواذ مجموعة أدنيك بنجاح على «رويال كاتيرينج» ومركز التصميم للأعمال في لندن، ما وسّع محفظتها إلى أربعة مرافق عالمية، وعزز حضورها في الأسواق الدولية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير الكفاءات، وتقديم أداء متميز عبر جميع قطاعات أعمالها.

كما حافظت مجموعة «أدنيك» على تركيزها على الاستدامة، حيث فازت بجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية، كما أصبح مركز «أدنيك» أبوظبي أول مركز فعاليات في الشرق الأوسط يعمل بالطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات، ما يشكل معياراً جديداً للريادة البيئية في المنطقة. كما أطلقت المجموعة منتج «تيرا تايل»، وهو منتج مبتكر للأرضيات المستدامة المصنوعة من مخلفات المعارض، ما يعكس التزام المجموعة بتعزيز الاستدامة في صناعة الفعاليات.

واستضافت مرافق مجموعة «أدنيك»، التي تشمل مركز «أدنيك» أبوظبي، ومركز «أدنيك» العين، و«إكسل لندن»، أكثر من 1000 فعالية خلال عام 2024، مع حضور قياسي تجاوز 5.4 ملايين زائر، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المجموعة.