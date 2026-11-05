خالد بن محمد: تلبية الطلب المتزايد على الطاقة تتطلب الاستثمار في البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يُقام في مركز «أدنيك» أبوظبي ويختتم فعالياته اليوم.

وقام سموه بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة، حيث اطلع خلالها على أحدث المشروعات والابتكارات والحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع الطاقة، ودورها في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، ودعم استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد.

واستمع سموه من ممثلي الجهات العارضة إلى شرح حول أبرز التقنيات والحلول التي تستعرضها خلال الحدث، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير منظومات الطاقة، وتحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، تتطلب الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يضمن استدامة الإمدادات وموثوقيتها.

وأشار سموه إلى أن معرض ومؤتمر «أديبك» يشكل منصة عالمية، تجمع الحكومات والشركات والمستثمرين لتقريب الرؤى حول أولويات قطاع الطاقة، وبناء شراكات دولية تحوّل هذه الأولويات إلى مشروعات تعزز قدرة منظومات الطاقة على التكيف مع المتغيرات، ومواجهة التحديات والتعافي من آثارها.

ورافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، الدكتور عبدالله حميد الجروان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.