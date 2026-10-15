«إحصاء أبوظبي» يوظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار الصناعي

استعرض مركز الإحصاء – أبوظبي، خلال مشاركته في «ملتقى كيزاد 2026» الذي عُقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، دور الذكاء الاصطناعي والإحصاءات الرسمية وشراكات البيانات في دعم النمو الصناعي والتخطيط للاستثمار وتعزيز تنافسية الأعمال.

وسلط المركز الضوء على جهوده لتطوير المنظومة الإحصائية بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين، وإتاحة دور أكبر للشركات في تحديد الأولويات الإحصائية المستقبلية.

وأكد المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، عبدالله غريب القمزي، أن طموحات أبوظبي الصناعية تتطلب إحصاءات موثوقة تواكب تطور الأولويات الاقتصادية، وتدعم اتخاذ القرارات لدى المنشآت الصناعية والمستثمرين والشركات.

وقال إن المركز يعمل على ربط التخطيط الإحصائي باحتياجات المستخدمين، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، وتعزيز شراكات البيانات، وتيسير الوصول إلى الإحصاءات الرسمية، بما يدعم الاستثمار والتنافسية الصناعية والتنويع الاقتصادي في الإمارة.

وعرض المركز خلال الملتقى مجموعة من الحلول، شملت وكيل الذكاء الاصطناعي «سهيل»، مساعد المحفظة الإحصائية، الذي يساعد الجهات والشركات الصناعية على تحويل أولوياتها ومتطلباتها التشغيلية إلى احتياجات إحصائية محددة، بإشراف فرق متخصصة لضمان الجودة.

كما استعرض مبادرة «البيانات للصالح العام»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الآمن والمسؤول في تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، لسد الفجوات الإحصائية ودعم الاستثمار وصنع السياسات، مع الحفاظ على سرية البيانات وأمنها.

وشملت الحلول أيضاً منصة «بيان» الرقمية، التي تتيح للمصنّعين والمستثمرين الاطلاع على مؤشرات الأداء الاقتصادي والسكان وسوق العمل من خلال لوحات تفاعلية وتقارير رسمية.

ودعا المركز مجتمع الأعمال إلى مشاركة احتياجاته الإحصائية، بما يعزز التعاون في تطوير البيانات والمؤشرات اللازمة لدعم النمو المستدام.