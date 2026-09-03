خالد بن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا".

واطلع سموّه على أحدث المنتجات والابتكارات التي تقدمها الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة التراثية والثقافية، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تسهم في صون الموروث الثقافي والحفاظ على أصالة وعراقة التقاليد الوطنية لأجيال الحاضر والمستقبل.

وأشاد سموّه بدور المعرض في الحفاظ على قيم الهوية الوطنية وترسيخ أهمية الموروث الثقافي بين الشباب باعتباره جسراً للتواصل بين الأجيال ومنصة للتقارب الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب.

ورافق سموّه خلال هذه الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، وقائد عام شرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، ورئيس هيئة أبوظبي للتراث عبدالله مبارك المهيري، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "أدنيك" حميد مطر الظاهري.

وتقام النسخة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة إستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تشهد نسخة هذا العام مشاركة 2,405 من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية الرائدة من داخل الدولة، وأكثر من 70 بلداً ضمن 15 قطاعاً مرتبطاً بالصيد والفروسية والأنشطة الرياضية والترفيهية الخارجية، بالإضافة تنظيم عروض تراثية حية وتجارب تفاعلية وفعاليات مزاد الصقور والهجن وأسواق الحرف والفنون اليدوية.