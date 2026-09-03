حمدان بن محمد: الأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنيك أبوظبي، حيث اطلع سموه على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون التراث والحفاظ على الحياة البرية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنيك أبوظبي، الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2,400 عارض وعلامة تجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية".

وأضاف سموه: "هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار… فالأمم التي تعرف قيمة إرثها، وتعتز بهويتها، تبني مستقبلها بثقة".