«تعاونية الاتحاد» تخفّض أسعار 3000 سلعة

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، إطلاق ثماني حملات ترويجية خلال مارس الجاري، تشمل تخفيضات على 3000 سلعة غذائية وغير غذائية مختارة، إضافة إلى منتجات أخرى تم خفض وتثبيت أسعارها.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إن هذه العروض تأتي تزامناً مع حملات شهر رمضان، موضحاً أن نسبة التخفيضات فيها تصل إلى 65%، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية للتعاونية التي تهدف إلى إسعاد المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأكّد أنه سيتم إطلاق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي، ضمن مساعي التعاونية إلى طرح العروض التي تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت، في مارس الجاري، العديد من الحملات المتنوعة والشاملة، منها حملة للهدايا، وحملة لعيد الفطر، ومهرجان للحوم الطازجة، بنسب تخفيضات متفاوتة على منتجات وسلع استهلاكية أساسية في جميع فروع التعاونية المنتشرة في دبي، ولفت البستكي إلى أن تلك الحملات تم إطلاقها فعلياً منذ بداية الشهر الجاري، وتشمل سلعاً تم تخفيض وتثبيت أسعارها، ليستفيد المستهلكون منها، سواء عن طريق زيارة أحد فروع التعاونية أو عبر تطبيقها الإلكتروني الذكي.

وأوضح أن من المنتجات والسلع التي تشملها العروض: الخضراوات والفواكه، والعصائر، والمياه، ومنتجات الألبان، واللحوم، والحلويات، والبهارات، والأرز، والزيت، وذلك ضمن خطة تسويقية مُعدة بعناية بما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادرات التعاونية السبّاقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين.