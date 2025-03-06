معرض «IPS» للعقارات في دبي يستهدف استقطاب 16 ألف زائر

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، احتضان إمارة دبي فعاليات الدورة الـ21 من معرض «IPS» من 14 إلى 16 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن المعرض يشهد إقبالاً متزايداً للمشاركة من قبل الجهات العقارية حول العالم، فيما يستهدف في نسخته المقبلة استقطاب أكثر من 16 ألف زائر.

ويوفر الحدث فرصة للعارضين من جميع أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي، لعرض مشروعاتهم، والتواصل مع قادة الصناعة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية عقد الشراكات على نطاق عالمي.

ويجمع المعرض المطورين العقاريين، والمشترين، والمستثمرين، والبنوك، والوسطاء العقاريين، تحت سقف واحد للترويج للمشروعات العقارية وفرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى بناء علاقات عمل جديدة وتوسيع الشبكات المهنية، ما يسهم في إبرام صفقات عقارية وشراكات محتملة، فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات، والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة في مجال البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.

وتضم قائمة العارضين إلى جانب دولة الإمارات، مشاركين من الولايات المتحدة وإندونيسيا والمكسيك، وبولندا واليونان والصين، والبحرين والسعودية وعُمان، ما يعزز فرص التعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين.

وتشمل أجندة فعاليات الدورة الـ21 من المعرض التي ستتواصل على مدار ثلاثة، أيام إلى جانب المعرض العقاري، العديد من الأنشطة التي يتم تنظيمها سنوياً إلى جانب استحداث فعاليات جديدة، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة هي: «عقارات آي بي إس»، و«مدن آي بي إس المستقبلية»، و«آي بي إس ستارتب وبروبتيك»، و«آي بي إس للتصميم»، و«خدمات آي بي إس».

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن «استضافة الدورة الـ21 من معرض (IPS 2025)، تؤكد التزام دبي المستمر بتعزيز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار العقاري، حيث يوفر المعرض منصة استراتيجية تجمع الخبراء والمستثمرين والشركات، لاستكشاف فرص التعاون واستعراض أحدث المشروعات والتقنيات التي تعيد صياغة معايير القطاع».

وأشار إلى أن دبي حققت نتائج استثنائية في القطاع العقاري، مع تسجيل نمو قياسي في الاستثمارات، وإطلاق مشروعات نوعية تعكس ثقة المستثمرين والشركات بسوق الإمارة.

مروان بن غليطة:

استضافة الدورة الـ21 من معرض «IPS» تؤكد التزام دبي المستمر بتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري.