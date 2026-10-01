خالد بن محمد: الاستثمار في بناء مدن ذكية ومستدامة يعزز جودة الحياة

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض جودة الحياة والاستثمار (ليفكس 2026) الذي تنظّمه دائرة البلديات والنقل - أبوظبي في مركز أدنيك أبوظبي.

وقام سموّه بجولة تفقدية في المعرض، شملت أجنحة عدد من الجهات والشركات الوطنية المشاركة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة في تخطيط مدن المستقبل.

وأكد سموّه أهمية الاستثمار في بناء مدن ذكية ومستدامة، تستشرف احتياجات المستقبل، وتوظّف أحدث التقنيات والابتكارات، بما يعزز جودة الحياة، ويرتقي بكفاءة الخدمات، ويوفر بيئة متكاملة تواكب تطلعات المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

ويُعد معرض جودة الحياة والاستثمار منصة عالمية لاستعراض المشاريع والسياسات والشراكات التي تسهم في تشكيل مستقبل المدن، وتعزيز جاذبيتها للعمل والعيش والاستثمار، حيث يجمع المعرض صنّاع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص لبحث فرص التكامل بين جودة الحياة والتنمية الاقتصادية والحضرية والاستثمار طويل الأمد.

ويستقطب الحدث أكثر من 1500 مستثمر، يمثلون نخبة من الجهات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية وصناديق إدارة الأصول العالمية وكبرى الشركات العقارية لبحث فرص تعزيز الشراكات وآفاق التعاون الاستثماري في أبرز القطاعات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية الحضرية لمدن المستقبل.