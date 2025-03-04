«دو» تطلق الشريحة العالمية للمسافرين عبر مطارات الدولة

أعلنت شركة «دو»، أمس، إطلاق خدمة الشريحة الإلكترونية العالمية المُبتكرة (Travel eSIM)، والمصممة خصيصاً للمسافرين الدوليين عبر مطارات دولة الإمارات، حيث توفر هذه الخدمة للمسافرين في رحلات الطيران المتواصلة «الترانزيت» اتصالاً سهلاً بالإنترنت لدى أكثر من 190 دولة، وبأسعار تنافسية، وتشمل عرضاً للحصول على الشريحة مجاناً.

وذكرت «دو»، في بيان، أنه يمكن للمسافرين عبر مطارات الدولة الاستمتاع بإعدادات سهلة وسريعة للبقاء متصلين أثناء رحلتهم، موضحة أنه من خلال الاتصال بشبكة الـ«واي فاي» المجانية المفتوحة في المطارات، يمكن للمسافرين مسح رمز «QR CODE» الموجود على اللوحات الإعلانية في منطقة رحلات الطيران المتواصلة في المطار، والوصول إلى صفحة «ويب» مُخصصة للمعلومات حول الخدمة، حيث يمكنهم من خلالها اختيار باقات البيانات المُختلفة التي تُناسب المسافرين حسب مدة وحجم احتياجاتهم من البيانات.

وأضافت أنه من خلال الإعدادات البسيطة، تكون الشريحة الإلكترونية جاهزة للعمل من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني للمستخدم، ما يسمح بالتفعيل والاتصال الفوري عند وصولهم إلى وجهتهم، إذ يمكن الحصول على الباقة المناسبة فقط عند الوصول لمطارات الدولة، بينما يبدأ تفعيل الخدمة عند وصول المسافر إلى وجهته النهائية.