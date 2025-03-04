بناء منشأة جديدة في المنطقة اللوجستية بـ «دبي الجنوب»

وقعت منطقة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية مع شركة «UPS» العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية، لإطلاق منشأة جديدة في المنطقة اللوجستية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها في المنطقة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم توقيع الاتفاقية من قبل مدير إدارة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب»، طارق بدري، ونائب الرئيس للشؤون القانونية في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا في «UPS»، أندرو سليمان، بحضور المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب»، محسن أحمد، ونائب الرئيس للنقل في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا في «UPS»، إسميت ديميريل.

وستعزز المنشأة الجديدة القدرة التشغيلية لشركة «UPS»، في الإمارات، بما في ذلك الروابط التجارية الدولية من خلال شبكتها العالمية الواسعة، ومن المقرر أن تكتمل المنشأة، وتبدأ العمل قبل نهاية العام.

وقال أحمد: «تعكس شراكتنا مع (UPS) التزام (دبي الجنوب) بترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً، وستُسهم هذه المنشأة الجديدة في تعزيز قدرات (UPS)، ما يتيح لهم تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة»، وأضاف: «ملتزمون بدعم جهود الشركة التوسعيّة وتوفير الموارد والبنية التحتية التي تتيح لها تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في المنطقة».

من جهته، قال ديميريل إن «البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دبي، وموقعها الاستراتيجي، يجعلانها مركزاً حيويا لشبكة (UPS) العالمية، ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، سنتمكن من ربط الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، ما يعزز الكفاءة والنمو للشركات من جميع الأحجام في واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية».