17.2 مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي

سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر 5000 تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.

ووفقاً لمنصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.8 مليارات درهم منذ بداية العام حتى الآن، وذلك لـ2676 تصرفاً، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7.2 مليارات درهم لـ2352 تصرفاً، وبلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم لـ28 عقاراً، وبلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3778 معاملة.