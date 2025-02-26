مستهلكون يطالبون بفك ارتباط العروض ببطاقات الولاء

شكا مستهلكون اشتراط عدد من منافذ البيع الحصول على بطاقات ولاء للاستفادة من عروض التخفيضات التي تطرحها، ما يعيق الاستفادة من بعض العروض، لاسيما مع توسع العديد من المنافذ في طرح برامج الولاء وربطها بالعروض.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق تشهد مظاهر تنافسية لعروض التخفيضات، إلا أن عدداً كبيراً من المنافذ يفرض على المستهلكين الحصول على بطاقات الولاء للاستفادة من التخفيضات، مطالبين بضرورة فك الارتباط بين برامج الولاء وعروض التخفيضات، مع صعوبة الاشتراك في جميع برامج الولاء.

من جهتهم، قال مختصون في قطاع تجارة التجزئة، إن التوسع في بطاقات الولاء أصبح من المعايير السوقية التنافسية، مشيرين إلى أن ربط العروض ببرامج الولاء يرجع إلى السياسات التسويقية لكل مَنفذ.

وتفصيلاً، قال المستهلك إبراهيم خالد إنه اشترى من أحد منافذ البيع الكبرى العديد من السلع المشمولة بعروض التخفيضات، التي طرحتها المنافذ، أخيراً، بمناسبة اقتراب شهر رمضان، لكنه فوجئ عند الدفع باحتساب أسعار السلع من دون أي تخفيضات.

وأضاف أنه عند الاستفسار عن ذلك، أكد له موظف «الكاشير» ضرورة الاشتراك في برنامج الولاء للمَنفذ، والحصول على البطاقة المخصصة لذلك، حتى يتمكن من الاستفادة من التخفيضات، ما جعله يرجع عدداً كبيراً من السلع مع اختلاف أسعارها عن التنزيلات المعلن عنها، مطالباً بضرورة فك الارتباط بين العروض وبطاقات الولاء حتى تتم الاستفادة من التخفيضات.

واتفق المستهلك محمد عادل في أن ربط العديد من المنافذ عروض التخفيضات بالحصول على بطاقات الولاء، يعيق الاستفادة من التنزيلات المطروحة، خصوصاً مع صعوبة الاشتراك بجميع بطاقات الولاء قبل التوجه لأي منفذ قبل التسوق والاستفادة من العروض.

كما شدد المستهلك أحمد عبدالمجيد، أيضاً، على ضرورة عدم ربط عروض التخفيضات بالحصول على بطاقات الولاء، التي أصبح عدد كبير من المنافذ يتوسع في طرحها، ما يصعّب على المستهلكين الاشتراك في جميع برامج الولاء الخاصة بالمنافذ، سواء كانت عبر بطاقات أو تطبيقات ذكية، لاسيما أن تعدد بطاقات الولاء يمنع الاستفادة من مميزاتها والحصول على النقاط المطروحة عليها.

وأكد المستهلك ياسر عماد أن منافذ بيع تشترط الاشتراك في برامج الولاء التابعة لها، والحصول على بطاقاتها للاستفادة من عروض التخفيضات، فيما تلجأ منافذ أخرى إلى منح المستهلكين الذين لا يحملون بطاقات ولاء عروض تخفيضات بنسب محدودة أقل، مقارنة بعروض التخفيضات المعلن عنها.

وقالت المستهلكة منال نادر إنه مع زيادة عدد برامج الولاء التي اشتركت بها، اضطرت إلى مسح تطبيقات عدد كبير منها، مع عدم تذكر كلمات السر الخاصة بتلك التطبيقات، التي أصبحت متعددة وتحتاج إلى ذاكرة خاصة بها على الهواتف، مطالبة بضرورة عدم ربط عروض التخفيضات بتلك البطاقات التي تلزم المستهلكين بضرورة التركيز على الشراء من تلك المنافذ للاستفادة من التخفيضات أو لتجميع النقاط المطلوبة.

من جهته، قال مدير المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «توسع منافذ البيع في طرح برامج الولاء أصبح حالياً من ضمن معايير المنافسة السوقية التي يتبعها العديد من المتاجر»، لافتاً إلى أن «ربط بعض المنافذ للعروض التخفيضية بضرورة الحصول على بطاقات الولاء الخاصة بها يرجع للسياسات التسويقية الخاصة بتلك المنافذ، التي تعتمد بشكل أساسي على ضم أكبر عدد من المستهلكين للبرامج الخاصة بها عبر منحهم مزايا تفضيلية».

واعتبر مسؤول التسويق في أحد منافذ البيع، محمد منصور، أن ربط عروض التخفيضات ببطاقات الولاء يرجع لتباين السياسات التسويقية لكل مَنفذ، لاسيما مع توجه بعض المنافذ لزيادة عدد المستهلكين المشتركين ببرامج الولاء الخاصة بتلك المنافذ، وبما يتيح لهم بدوره زيادة المبيعات، ودراسة أنماط الاستهلاك في الأسواق.

بدوره، اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن توسع منافذ البيع في طرح برامج الولاء، وربطها بعروض التخفيضات، يعدان من السياسات التسويقية لدى العديد من المتاجر، بهدف استقطاب مستهلكين جدد بشكل مستمر لبرامج الولاء الخاصة بها.

وطالب بضرورة زيادة وعي المستهلكين، والتوجه لانتقاء التخفيضات الأفضل التي تتناسب مع احتياجات العائلات، ولا تشترط بدورها اشتراطات تصعّب الاستفادة منها، خصوصاً في ظل تزايد تنافسية العروض في الأسواق.

. مختصون في تجارة التجزئة أكدوا أن ربط العروض ببرامج الولاء يرجع إلى السياسات التسويقية لكل مَنفذ.