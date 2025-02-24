تخفيضات وكالات السيارات في رمضان.. عروض «القيمة المضافة» تتفوق على «الحسومات السعرية»

تنافست وكالات وشركات لتجارة السيارات، خلال الفترة الأخيرة، على تقديم عروض ترويجية تتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وشملت طرزاً جديدة إلى جانب طرز عام 2024، وسيارات كهربائية وهجينة، فيما تركز معظم العروض في رفع سنوات الضمان، وطرح باقات صيانة مجانية راوحت بين خمس وسبع سنوات في بعض الوكالات.

كما طرحت وكالات عروض تأمين وتسجيل مجانيين، وخدمات تظليل وحسومات سعرية، إلى جانب عروض مبتكرة لشهر رمضان، تضمنت تخفيضات سعرية تصل إلى 35 ألف درهم على بعض الطرز، وقسائم مجانية لشراء الوقود، وهواتف محمولة، فضلاً عن فترات ضمان لمدد تصل إلى سبع سنوات.

وقال متعاملون لـ«الإمارات اليوم» إن الطرح المبكر للعروض الرمضانية من الممارسات الإيجابية التي تدعم فرص الشراء، مع تمديد فترة العروض حتى نهاية شهر رمضان، لافتين إلى أن عروض القيمة المضافة استحوذت على الحصص الكبرى مقارنة بعروض الخصم السعري.

بدورهم، اعتبر متخصصون في قطاع السيارات أن إطلاق عروض رمضانية مبكرة يعزز انتعاش الأسواق، متوقعين ارتفاع المبيعات خلال شهر رمضان بنسب تصل إلى الضعف، مقارنة بباقي شهور العام.

وأكدوا أن المنافسة الشديدة بين العلامات التجارية لزيادة المبيعات تُعدّ من أبرز العوامل الرئيسة التي تفسر حجم العروض الجذابة خلال رمضان، لافتين إلى أن الأسعار التنافسية ومزايا التمويل والعروض، تجعل من شهر رمضان فرصة مثالية لاتخاذ قرار بشراء السيارات.

آراء متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل محمود كامل إن «العديد من وكالات السيارات في أسواق دبي والشارقة طرحت عروضاً موسعة في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وهو ما يُعدّ من المظاهر الإيجابية، مع زيادة فترات تلك العروض حتى نهاية شهر الصوم، ما يُعدّ فرصة أكبر للمتعاملين للشراء والاختيار والمقارنة بين العروض المطروحة».

من جانبه، قال المتعامل ياسر حسين: «تشهد الأسواق بشكل غير مسبوق، طرح عروض مبكرة وبشكل موسع ولافت بين العديد من وكالات السيارات، حيث كان من المعتاد، خلال الأعوام السابقة، طرح الوكالات لعروضها إما مع بداية شهر رمضان وإما قبيل الشهر بأيام قليلة»، ورأى أن «الطرح المبكر للعروض، من المظاهر الإيجابية، وإن كانت معظم العروض تركز على خدمات القيمة المضافة مقارنة بالتخفيضات السعرية».

في السياق نفسه، قال المتعامل أحمد رضا: «تتنافس وكالات السيارات بعروض متنوعة ومبكرة استعداداً لشهر رمضان»، مبيناً أن «تلك العروض تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، سواء من حيث تمديد سنوات الضمان أو الصيانة المجانية، أوحتى التأمين والتسجيل والتظليل المجاني، فيما جاءت عروض التخفيضات السعرية المباشرة على السيارات، محدودة، مقارنة بعروض الباقات».

أما المتعامل تامر عبدالعزيز فقال إن «عروض وكالات السيارات تتيح للمتعاملين فترات زمنية أطول لاختيار الأنسب، وذلك مقارنة ببعض العروض التي تلتزم بشهر رمضان، وتكون فرصها أقل في توجه بعض المستهلكين إليها».

ارتفاع التنافسية

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله: «ارتفاع التنافسية من أبرز العوامل التي عززت توجه العديد من الوكالات إلى الطرح المبكر للعروض الرمضانية على طرز سياراتها».

وأضاف: «دخول علامات تجارية جديدة إلى الأسواق المحلية، خصوصاً من العلامات ذات المنشأ الآسيوي، من ضمن أسباب ارتفاع التنافسية ونمو العروض الترويجية من الوكالات التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية أكبر من المبيعات، لاسيما مع توافر معروض كبير من السيارات، وانسيابية سلاسل التوريد والإنتاج من الوجهات الموردة».

الموسم الرمضاني

من جانبه، قال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن: «تمثّل عروض الموسم الرمضاني دفعة إيجابية لسوق السيارات في الإمارات، إذ تسهم في تحفيز المبيعات، وتعزيز نمو القطاع، والاقتصاد عموماً».

وأضاف: «تطرح (هيونداي الإمارات) عروضاً أمام المتعاملين للاستفادة من مزايا تسهم في تحسين تجربة امتلاكهم للسيارات الجديدة، تشمل خطط تمويل وخدمات مميّزة، ومزايا جذابة تغطي الضمان وخدمات أخرى».

وأوضح أن «عروض رمضان العام الجاري تشمل حلول تمويل مرنة، إضافة إلى المزايا الأخرى المتعلقة بالضمان والخدمات المقدمة».

استقطاب المتعاملين

في السياق نفسه، رأى مسؤول تنفيذي المبيعات الأول، في إحدى وكالات السيارات، محمد مصطفى، أن «طرح عروض رمضانية مبكرة يدعم تنافسية الوكالات لاستقطاب المتعاملين».

وأضاف: «من الطبيعي أن تشهد الأسواق تنوعاً في العروض، كما أن الباقات المطروحة توازي عروض التخفيضات السعرية المباشرة، نظراً إلى أن تلك الباقات تشتمل على خدمات بقيمة مالية محددة».

وتابع: «تنوع العروض يتيح للمتعاملين حرية الاختيار بين البدائل المطروحة والتوجه إلى العروض التي تتيح خدمات تتناسب مع كل متعامل».

عروض مبكرة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الكندي للسيارات»، مارك جنكينز، إن «(الشركة) طرحت عروضاً مبكرة لشهر رمضان على طرز عدة من سيارات (شيفروليه)، و(جي إم سي)، و(كاديلاك) للعام 2024، تتضمن خصومات في الأسعار تراوح بين 7000 و35 ألف درهم، بحسب العلامة والطراز، فضلاً عن قسائم شراء مجانية للوقود بقيم تصل إلى 5000 درهم لمتعاملي (كاديلاك)، بحسب الطراز، وهدايا هواتف (آيفون 16، و16 برو ماكس) لمتعاملي (شيفروليه وجي إم سي)، بحسب الطراز، فضلاً عن ضمان مجاني لمدد تصل إلى سبع سنوات، وتسجيل وتظليل مجانيين، وباقات خدمة لفترات تصل إلى خمس سنوات، أو 100 ألف كيلومتر، ومساعدة على الطريق لفترة تصل إلى خمس سنوات، بحسب الطراز».

وأوضح جنكينز أن العروض تشمل طرازين من السيارات الكهربائية من (دي إم سي)، وتتضمن الحصول على شاحن مجاناً، وتسجيل مجاناً وضمان ممدد لفترة عامين، وباقة خدمة خمس سنوات، مشدداً على أن «شهر رمضان له طبيعة خاصة، وتحرص خلاله مختلف الشركات على تقديم أفضل العروض للمتعاملين معها».

وقود مجاني

بدوره، قال مدير التسويق في شركة «الحبتور للسيارات»، نسيب نصار، إن «(الشركة) طرحت عروضاً بمناسبة شهر رمضان على مجموعة من طرز علامة (جاك) التجارية، تتضمن وقوداً مجاناً لمدة عام كامل، وشراء بعض الطرز من دون سداد دفعة مقدمة، وتوفير خدمة الصيانة وتظليل النوافذ مجاناً، فضلاً عن الحصول على ضمان شامل من المصنع لمدة خمس سنوات من دون احتساب الكيلومترات المقطوعة، كما طرحت عروضاً على سيارات علامة (ميتسوبيشي) تتضمن وقوداً مجانياً لمدد تصل إلى عامين، وضماناً يمتد إلى خمس سنوات، للمرة الأولى من المصنع، بصرف النظر عن الكيلومترات المقطوعة، وعدم الحاجة إلى سداد دفعة مقدمة، بجانب تسجيل وتأمين وتظليل نوافذ مجاناً على طرز محددة وباقة من خيارات التمويل المرنة».

وتابع: «يشهد شهر رمضان عادة ارتفاعاً كبيراً في مبيعات السيارات، ونتوقع تحقيق نمو كبير في مبيعاتنا خلال رمضان المقبل، بفضل العروض الحصرية»، مشيراً إلى أن «رمضان يُعدّ بالنسبة للكثير من المستهلكين، فترة مناسبة لشراء السيارات، حيث لاحظنا في السنوات الماضية، الترقب الكبير لعروض رمضان للاستثمار في شراء سيارة جديدة، ما يجعلنا نحرص على تقديم العروض التي تلبي احتياجات المتعاملين».

كما شدد على أهمية المنافسة الصحية التي تسهم في تعزيز قطاع السيارات بشكل عام، موضحاً أن «التنافس يدفع شركات السيارات إلى تقديم المزيد من العروض المميّزة، ما يصب في مصلحة المستهلكين الذين تتاح لهم المزيد من الخيارات والقيمة المضافة خصوصاً خلال رمضان».

عروض حصرية

أما المدير العام لشركة «فولكس واجن أبوظبي»، جوردان ولكر، فقال إن «(الشركة) طرحت عروضاً حصرية لشهر رمضان تتضمن طرز (فولكس فاجن) الجديدة وتستمر حتى 30 أبريل المقبل، كما تشمل أسعاراً خاصة للسيارات، وضماناً مجاناً لمدة سبع سنوات أو 250 ألف كيلومتر، بجانب تسجيل مجاني، وتمديد الضمان وباقات خدمة مجانية، فضلاً عن صيانة مجانية لمدة خمس سنوات أو 75 ألف كيلومتر، إضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات بحسب الطراز، مع طرح بعض الطرز بأسعار تنافسية».

وتوقع ولكر نمواً كبيراً في حجم المبيعات خلال شهر رمضان، يصل إلى الضعف، مقارنة ببقية شهور العام، مدفوعاً بالعروض الجاذبة التي تُشجّع على اتخاذ قرار الشراء، فضلاً عن أن رمضان يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً مع استعداد العائلات للاحتفال بعيد الفطر، وهو ما قد يتضمن اقتناء سيارات جديدة، مشيراً إلى أن تمديد ساعات عمل معارض السيارات وتنظيم الفعاليات الخاصة خلال رمضان، يساعد على تعزيز فرص التواصل مع المشترين المحتملين.

ولفت إلى أن «الشركة» تحرص على تقديم عروض في شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً على شراء مركبات جديدة، ما يدفع الوكالات إلى تقديم عروض تتناسب مع روح الموسم الرمضاني، عبر منح المستهلكين قيمة إضافية وجعل عملية شراء السيارات تجربة مُجزية وأكثر فائدة، فضلاً عن أن سوق السيارات تشهد منافسة شديدة خلال هذا الشهر، لجذب المزيد من المشترين، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية وتوسيع حضورها في الأسواق.

ونوه إلى أن التجارب أظهرت على مر السنوات، أن شهر رمضان يُعدّ من أكثر الفترات ازدهاراً في المبيعات، حيث يُقبل المتعاملون على الشراء، لاسيما مع المزايا والحوافز المالية الإضافية التي تقدمها وكالات السيارات.

5 سنوات

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«أودي أبوظبي»، سكوت شيرز، إن «(الشركة) طرحت عروضاً تستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، تتضمن مجموعة من السيارات الجديدة، والمستعملة (شبه الجديدة) التي قطعت مسافة أقل من 100 كيلومتر، وتشمل العروض ضماناً لمدة خمس سنوات، وخطة خدمة لمدة خمس سنوات أو 120 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، إلى جانب تظليل نوافذ وتسجيل مجانيين، كما تشمل العروض سيارات (e-tron) شبه جديدة من فئة الـ(SUV) الكهربائية، مع باقة من المزايا تشمل ضماناً مجاناً لمدة عامين، وخطة خدمة لمدة أربع سنوات، وخطة مساعدة على الطريق لمدة عامين إلى جانب تسجيل مجاني».

ونوه إلى أن رمضان يرتبط بقيم الكرم والعطاء وهذا يمتد ليشمل قطاع السيارات، حيث تتنافس العلامات التجارية على تقديم أفضل عروضها السنوية، خصوصاً أن الكثيرين يخططون للقيام بالشراء، ما يجعل من هذا الموسم فرصة مهمة لوكلاء السيارات لتقديم أفضل عروض لديهم، كما يشهد رمضان ذروة المنافسة بين الوكلاء ما يدفع العلامات التجارية إلى تقديم عروض تمويلية مغرية وباقات خدمات واسعة لجذب المشترين.

وتوقع شيرز أن يشهد شهر رمضان، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبيعات، يصل إلى الضعف تقريباً، باعتباره أحد أكثر المواسم نشاطاً بالنسبة لوكلاء السيارات، مدفوعاً بالإقبال على شراء السيارات الجديدة، وزيادة الطلب على الطرز المستعملة (شبه الجديدة)، مشيراً إلى أن الأسعار التنافسية ومزايا التمويل والعروض، تجعل من رمضان فرصة مثالية لاتخاذ قرارات شراء السيارات.

وأشار إلى أن المنافسة الشديدة بين العلامات التجارية لزيادة المبيعات تُعدّ أحد أبرز العوامل الرئيسة التي تفسر حجم العروض المغرية خلال رمضان، والتي قد لا يجدونها في غير شهر رمضان، ما يتيح مجموعة واسعة من الخيارات كعروض التمويل المميّزة وباقات الخدمة الشاملة ومزايا أخرى إضافية ليظل شهر رمضان أحد أفضل المواسم التي يمكن للمتعاملين خلالها اغتنام فرصة شراء سياراتهم بأفضل العروض.

عروض مستمرة حتى «أبريل»

قال مدير عام «شكودا علي وأولاده»، إمري دوجيري، إن «(الوكالة) طرحت عروضاً تستمر حتى نهاية أبريل المقبل، تغطي الطرز الجديدة، وتشمل ضماناً لمدة تصل إلى سبع سنوات على بعض الطرز، وخطة خدمة لمدة ثلاث سنوات أو 45 ألف كيلومتر، وتسجيلاً مجانياً، ومجموعة إكسسوارات إضافية».

وأوضح أن شهر رمضان أصبح موسماً رئيساً للراغبين في شراء سيارات جديدة، نظراً إلى ما يشهده من عروض تنافسية قوية ومزايا إضافية من الوكالات لتعزيز حصتها السوقية، ما يجعل رمضان يشهد نمواً كبيراً في الطلب، كما أصبح فترة نمو حاسمة لقطاع السيارات.

وتوقع أن يشهد رمضان ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات، مقارنة ببقية شهور العام، مشيراً إلى أن رمضان يمثّل كذلك فرصة لبناء علاقات متينة ومستدامة مع العملاء، وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية.