الذهب.. 9 أسابيع من «الارتفاعات المتتالية».. والزيادة تُجاوز 40 درهماً للغرام

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، للأسبوع التاسع على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 75 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي ارتفاعات سعر غرام الذهب إلى 40.75 درهماً في تسعة أسابيع.

وقال مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، إن مواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها أسهمت في تنشيط وتعزيز تجارة السبائك الذهبية في الأسواق.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن منافذ البيع تشهد إقبالاً متزايداً من المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية، للاستفادة من ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر الذي سجل أطول سلسلة زيادات متتالية بمعدلات قياسية غير مسبوقة.

وقال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك: «سجل الذهب أطول سلسلة متتالية من الزيادات، وبمعدلات قياسية غير مسبوقة»، لافتاً إلى أن تواصُل ارتفاع الأسعار أسهم في زيادة نشاط تجارة السبائك بالأسواق، من خلال إقبال المتعاملين على بيع السبائك بأحجام مختلفة إلى المتاجر، للاستفادة من الارتفاعات السعرية التي جاوزت 40 درهماً في الغرام الواحد.

وأضاف: «بالمقابل، يشهد الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة بطئاً، مع مواصلة المعدن الأصفر تسجيل زيادات وصلت إلى معدلاتها الأكبر على الإطلاق، فيما تركز الطلب، إن وجد، في شراء محدود للهدايا من القطع صغيرة الوزن».

من جهته، قال مدير «شركة دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان: «يستحوذ بيع السبائك للمحال على الحصص الكبرى من تجارة الذهب خلال الفترة الأخيرة، بدعم من استمرار أسعار المعدن الأصفر في تسجيل مزيد من الارتفاعات».

وأضاف: «سجل الذهب زيادات سعرية لنحو تسعة أسابيع متتالية، في سلسلة تعد الأطول من نوعها في الارتفاعات المتتالية، ما انعكس بشكل إيجابي على تجارة السبائك وبمعدلات مرتفعة».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجي باليكر، إن «الحصص الكبرى من المبيعات خلال الفترة الأخيرة تركزت في نشاط بيع السبائك إلى المتاجر للاستفادة من الزيادات القياسية المستمرة في أسعار الذهب».

ولفت إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة اقتصر، في حصة كبيرة منه، على الأفواج السياحية التي دعمت الشراء عبر هدايا تذكارية من المشغولات والمجوهرات الذهبية.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، في نهاية الأسبوع الماضي، 353.75 درهماً، بارتفاع قيمته درهم واحد، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 329.25 درهماً، بزيادة قدرها درهم واحد.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 315.5 درهماً، بارتفاع بلغ 75 فلساً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 270.5 درهماً، بزيادة بلغت 75 فلساً.