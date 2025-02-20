مؤشر «دبي المالي» يقترب من مستوى 5400 نقطة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 15.62 مليار درهم، وسط تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 936.288 مليار درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 951.911 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق دبي من مستوى 5361.96 نقطة إلى مستوى 5388.64 نقطة، أمس، مقترباً بذلك من مستوى 5400 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر «دبي المالي» أمس 0.26%، بتداولات بلغت قيمتها 855.35 مليون درهم، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27%، بالغاً مستوى 9592.97 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.17 مليار درهم.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين المواطنين، بلغت خلال جلسة أمس، نحو 1.08 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 433.98 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 432.892 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 601.749 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بلغت قيمتها 551.58 مليون درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 50.169 مليون درهم محصلة «بيع».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 253.603 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 303.77 ملايين درهم، لتكون المحصلة «شراءً» نحو 50.167 مليون درهم.