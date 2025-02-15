«دبي المالي» يربح 33.15 مليار درهم منذ بداية فبراير

أضاف سوق دبي المالي نحو 33.15 مليار درهم مكاسب إلى رأسماله السوقي منذ بداية فبراير الجاري، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وسط زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي الإفصاح عن النتائج السنوية للشركات المدرجة وخطط توزيعاتها عن عام 2024.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 903.139 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي، إلى أكثر من 936.288 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وفي نهاية تعاملات أمس، صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.8%، أو ما يوازي 42.76 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 5361.96 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار، مع تسجيل سيولة بلغت 680.29 مليون درهم. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.34%، ليتراجع إلى مستوى 9625.68 نقطة، مع تسجيل سيولة بلغت 978.35 مليون درهم.

وفي دبي، تصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 166.47 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 3.69%، تلاه سهم «طلبات» بنحو 123.96 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.27%، بالغاً مستوى 1.58 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدّر نشاط السوق من حيث السيولة سهم «العالمية القابضة» بنحو 143.25 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.025%، تلاه سهم «اللولو» بنحو 76.73 مليون درهم، مستقراً عند مستوياته السابقة.