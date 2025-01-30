1.49 مليار درهم مبيعات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.9 مليار درهم، منها مبيعات 1.49 مليار درهم نتجت عن 583 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدر «الخليج التجاري» المناطق من حيث المبيعات بقيمة 46.66 مليون درهم بعد تنفيذ 22 صفقة، تلتها «دبي الجنوب» بنحو 39.6 مليون درهم نتجت عن 22 صفقة، ثم «نخلة جميرا» بـ34.66 مليون درهم من خلال أربع صفقات.

ووفقاً للبيانات، بلغت قيمة الرهونات نحو 341.32 مليون درهم، فيما وصلت الهبات إلى 71.18 مليون درهم.