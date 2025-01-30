دبي تضيف 3 أيقونات فندقية فاخرة إلى أفقها المعماري في 2025

يترقب قطاع السياحة والضيافة في دبي، خلال العام الجاري، ثلاثة معالم فندقية فاخرة، تضاف إلى أفقها المعماري مع مواصلة القطاع تسجيل مستويات أداء قياسية في حركة تدفق السياح الدوليين.

وتعد دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وقد أصبحت المدينة مرادفاً للفخامة والرفاهية بفضل تنوع معالمها السياحية.

ومن أبرز تلك المعالم الفنادق الفاخرة التي تقدم تجارب إقامة غير مسبوقة لزوارها.

وستشهد السوق الفندقية في الإمارة، خلال الفترة المقبلة، إضافة المزيد من المنشآت الفندقية المبهرة، بما في ذلك فندق «جميرا مرسى العرب»، و«ماندارين أورينتال»، فضلاً عن فندق «سيل دبي مارينا».

«مرسى العرب»

تواصل «مجموعة جميرا» توسعة محفظتها في دبي بإطلاق فندق «جميرا مرسى العرب» الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي، بتصميمه المستوحى من اليخوت الفاخرة، ليستكمل ثلاثية المجموعة من المنتجعات البحرية التي تتضمن: «جميرا بيتش هوتيل» المستوحى من الأمواج، وفندق «برج العرب جميرا» المستوحى من القارب الشراعي.

وسيضم المنتجع الجديد 387 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 82 شقة فندقية فاخرة، كما سيتضمن وجهات متكاملة للترفيه والاستجمام، وباقة من تجارب الطعام»، ويتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام الجاري.

«ماندارين أورينتال»

من المنتظر أن يشهد العام الجاري إطلاق الفندق الثاني لعلامة «ماندارين أورينتال» في دبي، ويضم 259 غرفة وجناحاً، إلى جانب 224 مسكناً حصرياً.

ويشكل الفندق الجديد المحور الرئيس لمشروع «برج وصل» متعدد الاستخدامات، ويتم تطويره كإضافة متميزة إلى أفق المدينة، ويتيح مناظر مطلة على وسط المدينة وبرج خليفة الأطول في العالم، وتعكس جميع أماكن الإقامة الثقافة المحلية، إضافة إلى تعزيزها بلمسات مستوحاة من التراث الإماراتي والشرقي، ولتوفير أرقى خدمات المأكولات والمشروبات، سيضم فندق «ماندارين أورينتال» عدداً من المطاعم الحائزة الكثير من الجوائز، ويشرف عليها مجموعة من أشهر الطهاة في العالم.

برج «سيِل»

يبلغ ارتفاع برج «سيِل» 365 متراً، وبصفته أطول فندق في العالم في أكبر مرسى من صنع الإنسان في العالم، سيكون هذا الفندق أحدث إضافة إلى أفق منطقة «دبي مارينا» المشهورة عالمياً، ويتمتع المبنى بتصاميم داخلية معاصرة، وشرفة مراقبة مميزة على السطح، وسيوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على جميع أرجاء «مرسى دبي»، و«نخلة جميرا»، والخليج العربي.

غرف فاخرة

تستحوذ الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 53.9 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية نوفمبر 2024، أكثر من 153 ألفاً و390 غرفة فندقية ضمن 828 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألفاً و685 غرفة فندقية ضمن 820 منشأة في نهاية نوفمبر 2023.